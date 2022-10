Fernando Alonso: Mit 41 Jahren zur Suzuka-Bestzeit

Mit 41 Jahren fuhr der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso zur Bestzeit im ersten Suzuka-Training. Im zweiten Trainingn wurde der Spanier Siebter. «Das Auto fühlt sich hervorragend an.»

2006 und 2008 hat Fernando Alonso den Grossen Preis von Japan gewinnen können, einmal in Suzuka, einmal in Fuji, und nun haben wir das Jahr 2022, und welcher Name tauchte nach dem ersten Training gab oben auf? Fernando Alonso, inzwischen 41 Jahre alt.

Der 32-fache GP-Sieger passte sich in den ersten 60 Trainingsminuten auf dem Suzuka Circuit den tückischen Verhältnissen am besten an. Im zweiten Training erreichte der Weltmeister von 2005 und 2006 die siebstschnellste Zeit.

Alonso ist überaus zufrieden: «Das war ein guter Tag für uns. Es ist fabelhaft, wieder in Suzuka zu sein. Regen war zwar nicht ideal für uns, zumal es am Samstag trocken sein soll. Aber ich bin erleichtert, dass die zahlreichen Fans etwas zu sehen bekommen haben.»

«Das Auto fühlt sich hervorragend an. Und klar ist es schön, seinen Namen wieder mal ganz oben auf der Liste zu sehen. Ich kann es kaum erwarten, am Samstag zu fahren und herauszufinden, wo wir auf trockener Bahn liegen.»

Pat Fry, der technische Leiter von Alpine, fügt hinzu: «Das dritte freie Training wird noch wichtiger sein als sonst, weil wir dann nachholen müssen, was heute auf nasser Strecke nicht möglich war – längere und kürzere Einsätze auf verschiedenen Slicks. Wir wissen noch nicht, ob es am Sonntag regnen wird, nach unseren Informationen, wenn überhaupt, dann eher zum Schluss des Grand Prix. Wir müssen für alle Bedingungen gerüstet sein.»





2. Training, Japan

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,935 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,170

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,786

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:42,834

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,187

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,204

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,533

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,733

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,884

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,525

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,709

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:44,962

13. Alex Albon (T), Williams, 1:45,039

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:45,257

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:45,261

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:45,885

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:46,030

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,776

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:47,491

Nicht im Einsatz: Mick Schumacher (D), Haas





1. Training, Japan

01. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,248 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,563

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,634

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,022

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,258

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,362

07. Mick Schumacher (D), Haas, 1:43,761

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,889

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,969

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,234

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,429

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,486

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,558

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,570

15. Alex Albon (T), Williams, 1:44,791

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,878

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,424

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,103

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,192

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:48,090