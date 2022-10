Charles Leclerc: «Das dritte Training wird wichtig»

Ferrari-Star Charles Leclerc beendete das erste freie Training auf dem Suzuka Circuit auf dem dritten Platz. In der zweiten Session kam er nicht über den elften Rang hinaus. Das hatte einen einfachen Grund, wie er erklä

Charles Leclerc hielt sich beim Auftakt ins Suzuka-Rennwochenende zurück und drehte in beiden Sessions, die auf nasser Bahn über die Bühne gingen, zusammengezählt nur 26 Runden. Im ersten Training war er nach 16 Umläufen auf dem 5,807 km langen Rundkurs der Drittschnellste.

Sein Teamkollege Carlos Sainz reihte sich direkt vor ihm ein, der Spanier war auf seiner schnellsten Runde nur 71 Tausendstel schneller als der Monegasse. Im zweiten Training drehte Leclerc nur zehn Runden und musste sich mit der elftbesten Zeit im Feld begnügen, während Sainz nach 23 Umläufen den sechsten Platz der FP2-Zeitenliste besetzte.

Die Ursache für den grossen Leistungsunterschied war schnell gefunden. Leclerc erklärte nach getaner Arbeit: «Insgesamt war es ein guter erster Tag auf der Strecke, was die Leistung angeht. Während das erste Training gut lief und ich ein gutes Gefühl im Auto hatte, kann ich über das zweite Training nicht viel sagen, da meine Reifen komplett abgenutzt waren.»

«Das Wetter soll am Samstag ganz anders werden. Daher wird das dritte Training für uns sehr wichtig sein, um uns so schnell wie möglich an die Bedingungen anzupassen und uns auf das Qualifying vorzubereiten», fügte der 24-Jährige an.





2. Training, Japan

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,935 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,170

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,786

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:42,834

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,187

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,204

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,533

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,733

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,884

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,525

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,709

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:44,962

13. Alex Albon (T), Williams, 1:45,039

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:45,257

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:45,261

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:45,885

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:46,030

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,776

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:47,491

Nicht im Einsatz: Mick Schumacher (D), Haas





1. Training, Japan

01. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,248 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,563

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,634

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,022

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,258

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,362

07. Mick Schumacher (D), Haas, 1:43,761

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,889

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,969

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,234

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,429

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,486

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,558

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,570

15. Alex Albon (T), Williams, 1:44,791

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,878

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,424

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,103

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,192

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:48,090