Jenson Button warnt Ricciardo: Mercedes ein Fehler

GP-Veteran Daniel Ricciardo wird für 2023 wohl keinen Stammplatz mehr in der Formel 1 finden und überlegt sich eine Rolle als dritter Pilot bei Mercedes-Benz. Weltmeister Jenson Button warnt ihn davor.

Wird Daniel Ricciardo in der kommenden Saison Reservefahrer für Lewis Hamilton und George Russell bei Mercedes-Benz? Der achtfache GP-Sieger hat eine solche Rolle nicht ausgeschlossen – im Wissen, dass er für 2023 wohl keinen Stammplatz mehr in der Königsklasse ergattern wird.

Im Rahmen des Grossen Preises von Japan in Suzuka sagt Formel-1-Weltmeister Jenson Button als Experte der britischen Sky: «Ich finde, ein Fahrer seines Kalibers sollte nicht Reservist werden.»

Der 15-fache GP-Sieger Button weiter: «Ich verstehe nicht, was ihm eine solche Rolle bringen soll. Er ist kein junger Pilot, also kann er an Nachwuchstests nicht teilnehmen.»

In England war davon die Rede, dass sich Mercedes mit dem Engagement von Ricciardo für den Fall absichern wolle, dass Lewis Hamilton aufhören könnte. Aber der Rekord-Champion redet von «vielen weiteren Jahren in der Formel 1, ich habe dem Sport noch viel zu geben».

Button sagt: «Vielleicht hatte Daniel wirklich darauf spekuliert, dass Hamilton aufhören könnte. Aber vor kurzem hat Lewis festgehalten, dass er sich gut vorstellen könne, noch bis zu fünf Jahren zu bleiben. Da kann Ricciardo also lange warten.»



«Wenn schon Reservist, dann muss Daniel Ricciardo in einem Team unterkommen, welches für 2024 eine Perspektive bieten kann. Sonst ist alles vorbei, denn in der Formel 1 bist du nach einem Jahr vergessen.»



«Vielleicht sollte sich Daniel ausserhalb der Formel 1 umsehen. Im Langstreckensport ist viel Gutes aufgelegt, und wenn er dort bei einem Hersteller den Fuss in die Tür bekommt, wäre das für ihn eine fabelhafte Zukunft. Aber ganz ehrlich: Ich habe nicht den Eindruck, dass er schon bereit ist für solch einen Schritt. Und vielleicht kommt für ihn nach der Formel 1 gar nichts mehr.»





2. Training, Japan

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,935 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,170

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,786

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:42,834

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,187

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,204

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,533

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,733

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,884

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,525

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,709

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:44,962

13. Alex Albon (T), Williams, 1:45,039

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:45,257

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:45,261

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:45,885

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:46,030

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,776

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:47,491

Nicht im Einsatz: Mick Schumacher (D), Haas





1. Training, Japan

01. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,248 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,563

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,634

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,022

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,258

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,362

07. Mick Schumacher (D), Haas, 1:43,761

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,889

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,969

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,234

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,429

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,486

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,558

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,570

15. Alex Albon (T), Williams, 1:44,791

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,878

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,424

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,103

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,192

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:48,090