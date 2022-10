Singapur-Sieger Sergio Pérez: «Von mir aus Regen»

Noch ist nur klar: Die Qualifikation zum Japan-GP wird auf trockener Bahn gefahren. Aber am Sonntag naht eine neue Schlechtwetterzone. Für Singapur-Sieger Sergio Pérez (Red Bull Racing) ist das kein Problem.

Schwierige Bedingungen am ersten Trainingstag auf dem Suzuka Circuit: Immer wieder hat es geregnet, und die japanische Traditionsstrecke stand teils erheblich unter Wasser.

Am Samstag wird alles anders: Die japanischen Meteorologen sagen freundliches Wetter vorher. Dann jedoch naht die nächste Zone mit Regenwetter, nur können selbst die Japaner noch nicht abschätzen, ob die das Rennen vom Sonntag beeinträchtigen wird.

Sergio Pérez, gestärkt von seiner tollen Siegesfahrt in Singapur, lässt das ganz locker auf sich zukommen. Der Mexikaner sagt nach der viertschnellsten Zeit im zweiten Suzuka-Training: «Bedauerlich finde ich heute nur, dass die Fans im Regen hocken mussten.»

«Auch wir wissen noch nicht, wo am Sonntag die Reise hingeht in Sachen Wetter. Diese Strecke ist im Regen eine noch grössere Herausforderung, für mich ist dies die beste Formel-1-Bahn der Welt! Der Wagen hat sich im Regen sehr gut angefühlt, von mir aus kann es am Sonntag ruhig schütten.»





2. Training, Japan

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,935 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,170

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,786

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:42,834

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,187

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,204

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,533

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,733

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,884

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,525

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,709

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:44,962

13. Alex Albon (T), Williams, 1:45,039

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:45,257

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:45,261

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:45,885

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:46,030

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,776

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:47,491

Nicht im Einsatz: Mick Schumacher (D), Haas





1. Training, Japan

01. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,248 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,563

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,634

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,022

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,258

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,362

07. Mick Schumacher (D), Haas, 1:43,761

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,889

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,969

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,234

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,429

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,486

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,558

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,570

15. Alex Albon (T), Williams, 1:44,791

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,878

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,424

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,103

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,192

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:48,090