Max Verstappen vor Strafe? «Norris ist selber schuld»

Abschlusstraining zum Grossen Preis von Japan auf dem Suzuka Circuit: Weltmeister Max Verstappen schnappt sich die 18. Pole-Position in der Königsklasse. Aber nun muss Max zur Rennpolizei.

Formel-1-Champion Max Verstappen hat sich für den Traditions-GP von Japan die beste Ausgangslage geschaffen: Der 25-jährige Red Bull Racing-Fahrer fuhr im Qualifying auf der schwierigen Suzuka-Rennstrecke Bestzeit, knapp vor dem Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz

Der WM-Leader geht zum ersten Mal in seiner Karriere in Japan aus Reihe 1 ins Rennen, mit 18 Poles hat er gleichgezogen mit Mario Andretti, René Arnoux, Kimi Räikkönen und seinem WM-Rivalen Leclerc. Es ist die fünfte Pole von Max in diesem Jahr (nach Imola, Montrea, Red Bull Ring und Zandvoort), wie gesagt die erste in Suzuka. Es ist die 79. Formel-1-Pole von Red Bull Racing.

Aber Verstappen wird nun bei der Rennleitung vorsprechen müssen: Sein RBR-Renner wäre ihm vor der Schikane fast aus der Kontrolle entglitten, als der McLaren von Lando Norris herangeschossen kam. Beide müssen sich bei der Rennpolizei erklären. Das sind hier in Suzuka Garry Connelly (Australien), Felix Holter (Deutschland), Mika Salo (Finnland) und Katsuhiro Tsuge (Japan).

Max sagt zu dieser haarigen Szene: «Ich war auf einer Aufwärmrunde, und vor der Schikane war eine ganze Reihe von Piloten, jeder von ihnen darauf bedacht, sich eine Lücke zu erzeugen. Alle verhielten sich da respektvoll, aber er wollte mich offenbar noch rasch überholen. Das Blöde war: Meine Reifen waren kalt, und als ich beschleunigte, wischte mir das Heck des Autos kurz vor. Norris ist selber Schuld an der Situation, er hätte Abstand halten sollen. Stattdessen hat er mich überholt, nur so konnte diese Szene überhaupt gefährlich werden.»



Formel-1-Champion Jenson Button schätzt die Lage so ein: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies zu einer Strafe von Verstappen führt. Er hat das ja nicht absichtlich gemacht.»



Zu seinem Training sagt Max: «Meine erste Runde war sehr gut, und die hat letztlich zur Pole gereicht. Wir haben uns bei der Abstimmung darauf konzentriert, dass die Fahrzeugbalance vor allem im ersten Pistenteil gut ist, wenn dein Auto dort prima liegt, dann kommt viel Selbstvertrauen, und du bist in den anderen Pistenteilen automatisch schneller.»



Gewinnt Max am Sonntag in Japan und fährt die beste Rennrunde, dann er zum zweiten Mal Weltmeister, ungeachtet dessen, was hinter ihm passiert. Verstappen sagt: «Ich will nicht an den Titel denken, ich konzentriere mich ganz aufs Tagesgeschehen, alles Andere ergibt sich von selber. Wichtig ist, dass wir ein gutes Auto haben, und ich gehe davon aus, dass das auch am Sonntag so sein wird. Um Ferrari zu schlagen, brauche ich ein perfektes Rennen.»





Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,304 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,314

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,361

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,709

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,165

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,261

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,322

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,389

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,554

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,003

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:30,659

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:30,709

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,808

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,953

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:31,439

16. Alex Albon (T), Williams, 1:31,311

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,322

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,352

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,419

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,511