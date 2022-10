Charles Leclerc (Ferrari): «Das ist rundweg verrückt» 08.10.2022 - 09:57 Von Mathias Brunner

© LAT Charles Leclerc

Qualifying zum Traditions-Grand Prix von Japan: Ferrari-Fahrer Charles Leclerc sichert sich in Suzuka einen Platz in der zweiten Startreihe. Der Monegasse: «Keiner von uns weiss, was am Sonntag passiert.»