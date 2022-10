Carlos Sainz (Ferrari/3.): «So langsam stinkt’s mir!»

Abschlusstraining zum Grand Prix von Japan in Suzuka: Silverstone-Sieger Carlos Sainz fährt die drittschnellste Zeit. Zufrieden ist der Ferrari-Pilot nicht: «Immer fehlt nur so wenig, und erneut bin ich aussen vor.»

Das hatte sich Carlos Sainz ein wenig anders vorgestellt: Der Ferrari-Fahrer rechnete sich in Suzuka gute Chancen aus auf seine dritte Formel-1-Pole nach Silverstone und Spa-Francorchamps, aber das hat nicht geklappt, er musste sich Verstappen und Leclerc geschlagen geben.

Danach sagt der 28-jährige Spanier mit langem Gesicht: «So langsam stinkt’s mir! Meine zweite Runde war bis auf die letzte Schikane vor Start und Ziel sauber, aber dann wollten die Reifen nicht mehr, das hat mich viel Zeit gekostet.»

Mir fehlten hier 58 Tausendstelsekunden auf die Pole, und sofort ist mir Zandvoort in den Sinn gekommen, wo mir nur eine Zehntelsekunde auf die Pole gefehlt hat. Immer fehlt nur so wenig, und erneut bin ich aussen vor und nur Dritter. Das muss sich an den letzten GP-Wochenenden des Jahres ändern.»

«Was positiv ist: Wir hatten im dritten freien Training von Anfang an eine gute Fahrzeugbalance, das ist ein Zeichen dafür, dass wir unser Auto verstehen.»

«Danach ging es darum, die entscheidenden Sekundenbruchteile aus dem Wagen und aus sich selber zu holen. Heute ist es für Max gelaufen, an anderen Wochenenden hatten wir die Nase vorn. Für Sonntag ist es aus meiner Sicht völlig offen, wo die Reise hingeht.»

«Die Piste hat sich ständig verändert, was die Haftung angeht. Aber es geht in Suzuka nicht nur um die Entwicklung der Rennbahn, sondern auch um die Entwicklung des Piloten. Wenn du einen guten Rhythmus finden kannst, dann ist es oft verblüffend, wie du mehr und mehr Zeit aus dir selber herausholen kannst. Es ist alles eine Sache des Vertrauens, das du schrittweise aufbauen musst.»





Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,304 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,314

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,361

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,709

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,165

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,261

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,322

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,389

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,554

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,003

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:30,659

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:30,709

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,808

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,953

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:31,439

16. Alex Albon (T), Williams, 1:31,311

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,322

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,352

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,419

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,511