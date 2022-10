Mick Schumacher (15.): «Fühlte sich grossartig an»

Mick Schumacher blieb im Q1 in Suzuka zwei Zehntel schneller als sein Haas-Teamkollege Kevin Magnussen und schaffte den Sprung ins Q2. Am Ende landete er auf Platz 15. Nun hofft er auf Punkte.

Der Qualifying-Samstag auf dem Suzuka Circuit verlief für Mick Schumacher sehr viel besser als der Vortag, an dem er seinen Dienstwagen in die Streckenbegrenzung setzte und das Team entschied, einen Chassis-Tausch vorzunehmen. Deshalb verpasste er das gesamte zweite Training.

Der Deutsche leistete im Abschlusstraining Wiedergutmachung und schaffte es ins Q2, während sein Haas-Teamkollege Kevin Magnussen zwei Zehntel langsamer blieb und auf dem 18. Platz hängenblieb.

Schumacher belegte im Q1 den 13. Platz, im zweiten Abschnitt der Zeitenjagd um die Startaufstellung belegte er den 15. Rang. Damit war er zufrieden: «Es ist immer eine Herausforderung mit nur fünf schnellen Runden im Trockenen ins Qualifying zu steigen, aber ich habe es trotzdem geliebt, denn der Speed dieser Strecke ist verrückt und man hat mit dieser Abstimmung unfassbar viel Grip.»

«Es fühlte sich grossartig an und ich bin froh, dass ich es ins Q2 geschafft habe», fügte der 23-Jährige an. Auf seinen Crash rückblickend beteuerte er: «Das Vertrauen war nicht erschüttert, ich habe mir einfach das Ziel gesetzt, mein Bestes zu geben und zum Glück reichte es dann noch für etwas mehr und wir konnten ins Q2 vorrücken.»



«Morgen haben wir gemischte Verhältnisse, hoffentlich können wir das zu unserem Vorteil nutzen», ergänzte Schumacher mit Blick aufs Rennen. «Unser Auto funktioniert gut im Nassen, und ich hoffe, dass ich ein paar Leute überholen und in die Punkte kommen kann.»

Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,304 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,314

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,361

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,709

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,165

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,261

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,322

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,389

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,554

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,003

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:30,659

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:30,709

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,808

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,953

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:31,439

16. Alex Albon (T), Williams, 1:31,311

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,322

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,352

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,419

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,511