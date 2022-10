Lando Norris: «Würde sicherlich mit Strafe rechnen»

Lando Norris erlebte im dritten Qualifying-Segment eine Schrecksekunde mit Max Verstappen und erklärte hinterher: «Was er getan hat, kann man nicht machen.» Die Regelhüter beliessen es bei einer Verwarnung.

Lando Norris musste sich im Qualifying von Japan mit dem zehnten Platz begnügen. Der McLaren-Pilot erlebte eine Schrecksekunde, als er beim Q3-Start auf dem Weg zu seiner schnellen Runde fast mit dem langsam fahrenden Max Verstappen zusammenstiess.

Norris musste ausweichen und erklärte hinterher auf die Frage, ob der Red Bull Racing-Star versucht habe, sich gegen den Überholversuch zu verteidigen: «Ich denke, es war ziemlich klar, dass er das versucht hat.»

«Es gibt da keine Regel, die vorgibt, was man machen darf, aber was er tat, kann man nicht machen. Die Leute überholen immer vor der letzten Kurve, jeder macht das, er würde das Gleiche tun in meiner Situation, ich hätte an seiner Stelle nicht wie er gehandelt», ergänzte der Brite.

Und Norris stellte klar: «Ich würde bei so einer Aktion sicherlich mit einer Strafe rechnen.» Die Regelhüter zitierten Verstappen nach dem Abschlusstraining, und hörten sich seine Argumente an. Danach kamen sie zum Schluss, den Niederländer, der am Rennsonntag mit dem Sieg und dem Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde die zweite WM-Krone erobern kann, zu verwarnen.

3. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,671 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,965

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,980

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:31,320

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31.514

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,530

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,589

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,747

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,750

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,838

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:31,860

12. Alex Albon (T), Williams, 1:31,946

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,971

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:32,222

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,290

16. Mick Schumacher (D), Haas, 1:32,366

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,377

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:32,285

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:32,868

20. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:32,881