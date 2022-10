Lewis Hamilton (Mercedes): «Das wird nicht passieren» 08.10.2022 - 11:27 Von Mathias Brunner

© LAT Lewis Hamilton

Formel-1-Superstar Lewis Hamilton erklärt, wieso Mercedes-Benz in Japan auf Red Bull Racing und Ferrari so viel Zeit einbüsst. Und wieso er sich nicht vorstellen kann, dass er am Sonntag um den Sieg mitkämpft.