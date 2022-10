Max Verstappen: «Sagte de Vries – ruf Dr. Marko an!»

2023 werden wir erstmals nach 17 Jahren wieder zwei niederländische Stammfahrer in der Formel 1 haben: Red Bull Racing-Star Max Verstappen (25) und Nyck de Vries (27) im Auto von AlphaTauri.

An diesem GP-Wochenende von Japan ist bestätigt worden: Der 27-jährige Niederländer Nyck de Vries fährt 2023 einen AlphaTauri-Honda, damit hat sein Land erstmals seit 2006 zwei Stammfahrer in der Königsklasse. 2006 waren es Christijan Albers (Spyker) und Robert Doornbos (Red Bull Racing), nun sind es Champion Max Verstappen und Formel-E-Weltmeister de Vries.

Wir erinnern uns: De Vries gab für den an einer Blinddarm-Entzündung leidenden Alex Albon in Monza sein GP-Debüt und wurde im Williams auf Anhieb toller Neunter. Danach entstand ein Tauziehen um den zweifachen Kart-Weltmeister – Williams, AlphaTauri, Haas, Alpine, überall war er auf einmal ein Thema.

Weniger bekannt war, dass ein gewisser Max Verstappen im Hintergrund mithalf, die Weichen Richtung AlphaTauri zu stellen. Max sagt in Suzuka: «Zunächst einmal ist es schön, dass es endlich geklappt hat, denn Nyck hat seit einigen Jahren versucht, einen Stammplatz zu erhalten. Ich schätze, sein Rennen in Monza hat die Leute endlich von seinen Fähigkeiten überzeugt.»

«Jeder weiss, dass Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ein Mann ist, der gerne mal ein Risiko eingeht, wenn er einen talentierten Piloten wittert. Jedenfalls haben Nicky und ich am Montagabend nach dem Italien-GP zu Abend gegessen, und ich sagte zu Nyck: ‘Ruf doch Dr. Marko an! Du weisst nie, was passieren kann.’ Ich glaube, das Timing war perfekt, denn auch Helmut war von der Leistung Nycks in Monza sehr beeindruckt gewesen.»





Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,304 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,314

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,361

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,709

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,165

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,261

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,322

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,389

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,554

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,003

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:30,659

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:30,709

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,808

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,953

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:31,439

16. Alex Albon (T), Williams, 1:31,311

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,322

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,352

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,419

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,511