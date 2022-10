Live-Ticker Suzuka-GP: So wird Verstappen Weltmeister

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich die beste Ausgangslage geschaffen für den Grossen Preis von Japan: Pole-Position. Gewinnt er in Suzuka mit besten Rennrunde, ist er erneut Champion.

Max Verstappen hat im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Japan auf dem Suzuka Cicuit alles richtig gemacht, die fünfte Pole-Position in der Saison 2022 kommt wie gerufen. Der 25-jährige Niederländer weiss: Es liegt in seiner Hand, den zweiten WM-Titel unter Dach und Fach zu bringen.

Die Ausgangslage vor dem Heimrennen von Red Bull Racing-Motorpartner Honda: Max Verstappen liegt 104 Punkte vor Leclerc und 106 Punkte vor Pérez. Max muss nach dem Suzuka-GP 112 Punkte Vorsprung aufweisen, um nicht mehr eingeholt werden zu können.

In den ausstehenden fünf Läufen (Japan, USA, Mexiko, Brasilien, Abu Dhabi) gibt es maximal 138 Zähler zu erringen: Fünf Mal 25 Punkte für einen Sieg, fünf Mal einen Punkt für die beste Rennrunde, dazu 8 Punkte für den Sieg im Sprint von Interlagos.

Ein Sieg mit bester Rennrunde reicht für Max, um obigen Vorsprung herauszufahren.



Komplizierter wird es bei den zahlreichen Kombinationen in den Fällen, dass Verstappen in Suzuka nicht gewinnt.



Einfach gesagt: Sollten Leclerc und/oder Pérez vor ihm ins Ziel kommen, ist die Titelverteidigung bis zum USA-GP auf dem Circuit of the Americas ausserhalb von Austin (Texas) vertagt.



Sollte Max in Japan nicht siegen, muss er auf Leclerc acht Punkte herausholen, um dennoch Champion zu werden.



Das heisst: Wird Max Zweiter, muss Leclerc unter die besten Vier kommen, sonst ist das Titelrennen vorbei.



Verstappen Dritter: Leclerc muss mindestens Sechster werden.



Verstappen Vierter: Leclerc braucht mindestens Rang 7.



Verstappen Fünfter: Leclerc muss mindestens Achter werden.



Verstappen Sechster: Leclerc muss in die Top-Ten fahren.



Verstappen Siebter oder schlechter: WM-Entscheidung verschoben, egal welches Ergebnis Leclerc einfährt.



Wie sich die ganze Action in Japan entwickelt, möglicherweise mit Regen als Zünglein an der Waage, das erleben Sie am besten mit unserem Live-Ticker mit, wir werden ab ungefähr 6.15 Uhr für Sie bereit sein. Natürlich haben wir auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender für Sie zusammengefasst.





Der Japan-GP im Fernsehen

Sonntag, 9. Oktober

00.00: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

01.30: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

03.00: Sky Sport F1 – Drittes freies Training Wiederholung

04.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

05.15: ServusTV – Countdown zum Rennen

05.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

06.50: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

07.00: Grosser Preis von Japan

08.40: ServusTV – Analyse

08.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

09.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

10.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

10.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Singapur 2022

11.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

13.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

13.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen (Wiederholung)

13.50: ORF 1 – Rennen Wiederholung

15.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

15.30: ORF 1 – Motorhome

17.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews (Wiederholung)

17.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

18.15: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

19.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

21.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

21.30: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

22.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Singapur 2022

22.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung





Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,304 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,314

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,361

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,709

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,165

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,261

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,322

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,389

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,554

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,003

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:30,659

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:30,709

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,808

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,953

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:31,439

16. Alex Albon (T), Williams, 1:31,311

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,322

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,352

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,419

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,511