Christian Horner: «Zwei Ferrari im Red Bull-Sandwich»

Christian Horner freut sich über die gute Ausgangslage von Max Verstappen und Sergio Pérez in Japan. Der Red Bull Racing-Teamchef sagt auch, was er von der Entscheidung der Regelhüter gegen den WM-Leader hält.

Die erste Startreihe konnten sich Max Verstappen und Sergio Pérez im Qualifying auf dem Suzuka Circuit zwar nicht sichern, dennoch dürfen sich die Red Bull Racing-Piloten über das Ergebnis der samstäglichen Zeitenjagd freuen. Denn der WM-Leader schaffte es auf die Pole, und mit der viertschnellsten Runde ist sein Teamkollege in der Startaufstellung nicht weit entfernt.

Dass der Rennstall aus Milton Keynes damit mehr strategische Möglichkeiten hat, die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz auf den Plätzen 2 und 3 im Griff zu haben, weiss auch Christian Horner. Der Teamchef sagt: Es war ein sehr enges Qualifying. Ferrari war schon die ganze Saison hindurch schnell, also haben wir nicht erwartet, dass es hier anders sein würde.»

«Dennoch war es eine starke Runde von Max, und die Pole-Position zu sichern war speziell angesichts der erwarteten wechselhaften Bedingungen am Rennsonntag enorm wichtig», fügt der Brite an. «Sergio startet aus der zweiten Reihe und ist im Rennen normalerweise immer besser als im Qualifying, deshalb sind wir gespannt, was er im GP erreichen wird. Die wechselhaften Bedingungen könnten ihm in die Hände spielen, und ich denke, er wird ein Wörtchen an der Spitze mitreden können. Wir haben zwei Ferraris in einem Red Bull-Sandwich!»

Dass Verstappen nach dem Abschlusstraining von den Rennkommissaren verwarnt wurde, weil er Lando Norris auf der Outlap zum ersten Q3-Versuch im Weg stand, ist für Horner nachvollziehbar. Er erklärt: «Was den Zwischenfall mit Max angeht, so sind wir mit der Entscheidung der Regelhüter zufrieden. Ich glaube nicht, dass Max versucht hat, Lando Norris im Weg zu sein, ich glaube nur, dass er nicht damit gerechnet hat, dass jemand so von hinten kommt, und schon gar nicht, dass Lando das auf der letzten Runde noch einmal macht! Ich glaube aber nicht, dass es böse gemeint war, weder von der einen, noch von der anderen Seite.»

Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,304 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,314

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,361

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,709

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,165

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,261

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,322

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,389

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,554

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,003

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:30,659

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:30,709

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,808

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,953

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:31,439

16. Alex Albon (T), Williams, 1:31,311

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,322

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,352

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,419

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,511