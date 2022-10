Weltmeister Max Verstappen: «Ein unglaubliches Jahr»

Nach einem kurzen Rennen mit langer Regenpause durfte sich Max Verstappen schliesslich über den Sieg in Japan und die 2. WM-Krone freuen. Letzteres geschah dank einer 5-sec-Strafe, die Charles Leclerc aufgebrummt wurde.

Die japanischen Formel-1-Fans hatten sich drei Jahre lang gedulden müssen, bis die Königsklasse ihre Zelte wieder am Suzuka Circuit aufgeschlagen hat, und die Geduld der treuen GP-Liebhaber wurde am Renntag erneut auf die Probe gestellt. Denn der Regen bestimmte das Programm – und sorgte dafür, dass der 18. WM-Lauf nach nur zwei Runden unterbrochen wurde.

In diesen zwei Runden überschlugen sich die Ereignisse, für Carlos Sainz und Alex Albon war die Hatz schon gelaufen, während der Ferrari-Star von der Strecke rutschte und seinen Renner beschädigte, fiel der Williams-Pilot wegen eines Problems mit dem Motor aus. Ausserdem kamen sich Guanyu Zhou und Nicholas Latifi sowie Sebastian Vettel und Fernando Alonso in die Quere, alle Vier konnten weiterfahren.

Auch Pierre Gasly hatte Glück im Unglück, er erwischte einen Teil der Werbebande, die sich bei Sainz’ Abflug gelöst hatte. Der Franzose holte sich eine frische Fahrzeugnase und als er wieder auf die Strecke fuhr und Gas gab, um aufs Feld aufzuholen, war ein Bergungsfahrzeug neben der Bahn. Weil Gasly flott unterwegs war, geriet er ins Visier der Regelhüter, die beschlossen, die Szene nach dem Rennen genauer zu untersuchen.

Doch das Rennen wurde erst nach einer mehr als zwei Stunden dauernden Regenpause wieder aufgenommen – das Feld startete hinter dem Safety-Car. WM-Leader Verstappen sicherte sich den Rennsieg, Charles Leclerc kämpfte sich unter starkem Druck von Sergio Pérez als Zweiter ins Ziel. Der Monegasse kürzte dabei ab und musste deshalb eine 5-sec-Zeitstrafe hinnehmen, die ihn auf den dritten Platz zurückwarf.

Damit stand für die FIA fest, dass Verstappen Weltmeister ist. Denn im Rennen wurde die volle Punktzahl vergeben, obwohl weniger als 75 Prozent der Renndistanz zurückgelegt worden war. Die Begründung: Da das Rennen wieder aufgenommen wurde, konnte die volle Punktzahl vergeben werden.

«Es ist verrückt, ich habe gemischte Gefühle», erklärte Verstappen, der sich selbst nicht sicher war, ob er seinen zweiten WM-Titel geholt hat. «Wir hatten bisher ein unglaubliches Jahr. So etwas hätte ich mir nie vorstellen können. Nach dem vergangenen Jahr, in dem wir bis zum Ende gekämpft haben, und nun wieder ein so gutes Auto in diesem Jahr zu haben. Ich bin allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, unglaublich dankbar.»

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,7

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,6

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,3

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,3

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,3

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,6

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,1

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,7

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,8

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,9

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,5

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,0

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,4

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,0

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +88,0

18. Mick Schumacher (D), Haas, +92,5

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Leclerc 249

03. Pérez 249

04. Russell 206

05. Sainz 202

06. Hamilton 178

07. Norris 101

08. Ocon 76

09. Alonso 63

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 30

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0