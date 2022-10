Sebastian Vettel (6.): «Hatten heute alle Glück»

Aston Martin-Star Sebastian Vettel verabschiedete sich mit dem sechsten Platz von seinem Lieblingskurs in Suzuka. Er sprach von einem Traum-Wochenende, äusserte aber auch Kritik.

«Schade, dass wir für die Fans, die ausharrten, kein ganzes Rennen fahren konnten», erklärte Sebastian Vettel nach den 28 Rennrunden auf dem Suzuka Circuit, auf dem er den sechsten Platz einfuhr. «Es war ein bisschen eine Achterbahn, aber auch ein Traum-Wochenende, denn für uns sind acht frische WM-Punkte ein super Ergebnis.»

«Ich kam beim Start sehr gut weg, aber dann hatte ich in der erden Kurve eine Kollision. Ich hatte Aquaplaning am Rand der Strecke, habe die Kontrolle über das Auto verloren, Fernando Alonso touchiert und landete im Kiesbett. Dadurch fiel ich auf den letzten Platz zurück», schilderte der Heppenheimer.

«Als das Rennen weiterging, war es eine gute Entscheidung, gleich auf die Intermediates zu wechseln. Es war ein grossartiger Stopp und ich gab wie ein verrückter Gas, dadurch konnte ich fast am gesamten Feld vorbei», freute sich Vettel.

Der vierfache Weltmeister übte aber auch Kritik, weil ein Truck am Rand der Piste war, um den Ferrari von Sainz wegzuschaffen, der in der ersten Rennrunde abgeflogen war. Denn das Bergungsfahrzeug war schon auf der Bahn, als noch GP-Renner auf der Piste waren.

«Ich weiss nicht was man da noch dazu sagen kann. Wir hatten vor acht Jahren einen tragischen Unfall, bei dem Jules Bianchi sein Leben verloren hat. Ich weiss nicht, wie so etwas passieren kann. Wir haben in der Fahrerbesprechung noch einmal darauf hingewiesen, auch nach Singapur, dass es nicht geht, wenn ein Service-Fahrzeug auf der Strecke ist, während wir noch unterwegs sind», betonte Vettel.

«Klar war das Rennen neutralisiert, mit Safety-Car und roter Flagge. Aber trotzdem, bei diesen Bedingungen darf kein Service-Fahrzeug raus, wenn wir auf der Strecke sind. Man hat gesehen, wie heikel das war mit dem Aquaplaning. Das kann auch bei niedrigen Geschwindigkeiten passieren», stellte der 35-Jährige klar.

