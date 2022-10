Charles Leclerc (Ferrari): Strafe als WM-Entscheidung

Platz 3 für den Monegassen Charles Leclerc beim Grossen Preis von Japan in Suzuka, der Ferrari-Fahrer ist zerknischt: «Ich hätte das WM-Rennen gerne länger offen behalten. Aber von Herzen Gratulation an Max.»

Der 22. Podestplatz von Charles Leclerc in der Formel 1 beim Japan-GP auf dem Suzuka Circuit reichte nicht: Der Ferrari-Star erhielt nach dem Fallen der Zielflagge eine Strafe, weil er sich etwas gar rustikal gegen Sergio Pérez zur Wehr gesetzt hatte, das setzte eine Fünfsekundenstrafe, damit Charles nicht Zweiter, sondern Dritter.

Weil die FIA dann befand, dass in diesem Rennen volle Punkte vergeben werden, bedeutete die Rückversetzung von Charles: Max Verstappen ist der alte und neue Formel-1-Weltmeister.

Der Ferrari-Fahrer sagt: «Ein Jammer, denn ich hätte das WM-Duell mit Max gerne etwas länger offen gehalten – auch wenn ich natürlich weiss, dass es im Grunde nur eine Frage der Zeit war, bis sein Titel feststehen würde.»

«Max und Red Bull Racing haben in diesem Jahr einen tollen Job gemacht. Er verdient diesen Titel voll und ganz, ich hoffen nur, wir können ihm nächstes Jahr ein wenig Dampf machen.»

«Was die Strafe angeht: Ich habe einen Fehler gemacht und versuchte dann, in der Hitze des Gefechts den Schaden in Grenzen zu halten. Ich wusste nicht einmal, das wir uns schon in der letzten Runde befinden! War die Strafe in Ordnung? Ganz ehrlich – ja, das war sie.»



«Wir hatten für vier oder fünf Runden guten Speed, aber dann liessen die Reifen nach, vor allem die Vorderreifen waren rasch hinüber, dann ging es nur noch darum, sie am Leben zu halten und irgendwie vor Sergio ins Ziel zu kommen. Eine ernste Gefahr für Max war ich nur zu Beginn, da hat das Duell mit Verstappen Spass gemacht, und ich konnte ihm auch folgen.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,7

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,6

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,3

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,3

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,3

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,6

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,1

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,7

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,8

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,9

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,5

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,0

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,4

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,0

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +88,0

18. Mick Schumacher (D), Haas, +92,5

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8