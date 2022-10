Mick Schumacher: «Punkte wären möglich gewesen»

Mick Schumacher führte im Japan-GP kurz das Feld an, kreuzte die Ziellinie am Ende aber als Achtzehnter und Letzter. Der Haas-Pilot fand nach der Zielankunft deutliche Worte zur Strategie.

Als die meisten Piloten wenige Runden nach dem Restart des Japan-GP an die Box abbogen, um sich Intermediate-Reifen geben zu lassen, führte Mick Schumacher das 18. Saisonrennen kurz an. Der Deutsche blieb auf der Strecke, weil sein Team auf eine Safety-Car-Phase hoffte – und wurde in der Folge durchgereicht. Am Ende kreuzte er die Ziellinie als Letzter, rückte aber auf Platz 17 vor, weil Pierre Gasly bestraft wurde.

Zur Strategie seines Teams sagte der 23-Jährige: «Das war nicht grandios. Punkte wären auf jeden Fall möglich gewesen, nach einer starken ersten Runde. Dann war die Situation halt leider nicht so, wie wir sie uns vorgestellt hatten. Dazu gibt es sonst nicht viel mehr zu sagen.»

«Die Position auf der Strecke war entscheidend, und in unserem Fall war es so, dass wir auf den Einsatz des Safety-Cars gehofft hatten, um beim Reifenwechsel weniger Zeit zu verlieren», seufzte der Haas-Pilot. «Aber leider kam dieses nicht raus», erklärte er.

Schumachers Bilanz fällt denn auch durchzogen aus: «Einerseits bin ich nicht ganz zufrieden mit dem Wochenende. Andererseits bin ich in Suzuka gefahren, eine der besten Rennstrecken der Welt. Hoffentlich sind wir dann beim nächsten Mal in den Punkten.»

Ein Grund zur Freude war der starke sechste Platz seines Mentors Sebastian Vettel: «Ich freue mich für Seb, das sind viele Punkte für ihn, leider keine Punkte für uns. Deswegen sind wir ein bisschen traurig. Denn wir wollen den siebten Platz in der Konstrukteurswertung holen und nicht zurückfallen. Aber für Seb freue ich mich persönlich sehr.»

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,7

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,6

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,3

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,3

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,3

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,6

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,1

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,7

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,8

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,9

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,5

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,0

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,4

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,0

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +88,0

18. Mick Schumacher (D), Haas, +92,5

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8