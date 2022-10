Dr. Helmut Marko: «Dachten gar nicht an den Titel»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko gestand nach dem zweiten Titelgewinn von Max Verstappen in Suzuka, dass der WM-Triumph unerwartet kam. Und er lobte beide Red Bull Racing-Piloten.

Max Verstappen erklärte schon vor dem Rennen in Japan, dass der Titelgewinn auf der Strecke von Suzuka etwas ganz Besonderes sein würde. Denn die Rennstrecke gehört zum Honda-Konzern, dessen weiterentwickeltes Triebwerk im Heck des Weltmeister-Autos-steckt.

Und der Niederländer schaffte es, einen Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Charles Leclerc herauszufahren, der gross genug war, um ihm den zweiten Gesamtsieg in der Fahrer-Wertung zu bescheren – sehr zur Freude von Dr. Helmut Marko.

Der Red Bull-Berater gestand, nicht mit dem WM-Titel gerechnet zu haben: «Unsere Strategie-Leute sagten, dass uns noch ein Punkt fehlt, weil wir nicht die schnellste Runde hatten. Das war also für uns alle eine Riesenüberraschung.»

Und der Grazer lobte auch den Auftritt von Verstappens Teamkollegen Sergio «Checo» Pérez, der Charles Leclerc in einen Fehler trieb, der eine Strafe nach sich zog, die den Titelgewinn seines Stallgefährten erst möglich machte.

«Wir waren so fasziniert vom Zweikampf Checo gegen Charles Leclerc. Und dann war ja auch die Konfusion über die letzte Runde. Es herrschte generell Konfusion. Da dachten wir gar nicht an den WM-Titel, sondern nur daran, dass es ein tolles Ergebnis ist. Das Highlight war das Überholmanöver von Max in der ersten Runde. So etwas Ausserirdisches habe ich überhaupt noch nie gesehen», schwärmte Marko.

«Max war eine Klasse für sich, das hat er in etlichen Rennen bewiesen. Die Souveränität, mit der er diese Leistungen erbringt, ist beachtlich. Da muss man sagen: Hut ab», fügte der 79-Jährige an. «Auch seine Qualifying-Runde war sowas von am Limit. Sergio war im Abschlusstraining nicht ganz dabei, aber im Rennen war er wieder voll da und hat seine Reifen eingeteilt. Und als der Ferrari dann die Reifenprobleme gehabt hat, hat er sukzessive aufgeholt, sehr gute Attacken geritten und Leclerc ist dann aufgrund seinen schlechteren Reifen mitten in die Schikane reingekommen, und das war’s dann», schilderte der Österreicher, der auch offenbarte, dass die WM-Feier vorerst verschoben werden muss.

«Wir müssen nach Nagoya, wir haben in Europa Verpflichtungen, und wir haben ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es hier passiert. Aber das holen wir noch nach», verriet Marko bei den Kollegen von «Sky».

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,7

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,6

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,3

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,3

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,3

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,6

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,1

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,7

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,8

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,9

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,5

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,0

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,4

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,0

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +88,0

18. Mick Schumacher (D), Haas, +92,5

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8