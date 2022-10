Adrian Newey über Max Verstappen: Sein bestes Rennen

Max Verstappen hat mit seinem zwölften Saisonsieg seinen zweiten Fahrer-WM-Titel ins Trockene gebracht. Red Bull Technology-Chef Adrian Newey sagt, welche Siegesfahrt von Max ihm besonders Eindruck macht.

Siebter Formel-1-Sieg in Folge für Red Bull Racing, Doppelsieg von RBR mit Max Verstappen vor Sergio Pérez, zweiter WM-Titel des Niederländers sichergestellt – viel besser hätte das für den Rennstall aus Milton Keynes nicht laufen können, und dies auch noch auf der Rennstrecke von Red Bull-Partner Honda.

Adrian Newey (63) gilt seit mehr als zwanzig Jahren als bester Formel-1-Techniker der Vollgasbranche. Der stille Engländer wird in Suzuka auf die Saison von Max und dessen beste Fahrt angesprochen. Newey gibt zur Antwort: «Mich hat seine Leistung in Ungarn umgehauen, als er mit einer unfassbar kontrollierten Fahrt vom zehnten Startplatz zum Sieg fuhr.»

«Wir hatten auf dem Hungaroring ein technisches Problem, daher Start von 10, und auf solch einer Strecke wieder an die Spitze zu kommen, das war schon meisterhaft. Er hat in aller Ruhe einen Gegner nach dem anderen kassiert, das war rundweg perfekt.»

«Und dabei war der Grand Prix alles andere als sorgenfrei. Wir hatten ein Problem mit der Kupplung, daher mussten wir Max zur Mitte des Rennens mitteilen, er könne eine Weile lang den Heckflügel nicht flachstellen. Das hat ihn auch nicht am Sieg gehindert.»

Was Newey besonders freut: «Für unseren Partner Honda ist es natürlich etwas ganz Besonderes, den Titel hier feiern zu dürfen.»



«Die Leute unterschätzen das vielleicht, aber wir standen in dieser Saison erheblich unter Druck. Ferrari hat uns das Leben schwer gemacht. Wir hatten einige sehr gute Rennen, aber in der Formel 1 weisst du nie, welche Knüppel dir noch zwischen die Beine geworfen werden.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +88,091

18. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8