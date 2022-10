Jos Verstappen über Max: «Das ist seine Spezialität»

Der grosse Abwesende beim Titelgewinn von Max Verstappen in Suzuka: sein Vater Jos Verstappen. Der frühere Formel-1-Pilot hat gegenüber Viaplay erklärt, was das Geheimnis seines Max ist.

Jos Verstappen, Papa von Red Bull Racing-Star Max Verstappen, hatte den Grossen Preis von Singapur besucht, aber in Suzuka fehlte der langjährige Formel-1-Fahrer (107 Einsätze). Unvergessen, wie Vater und Sohn nach dem ersten Titelgewinn in Abu Dhabi 2021 minutenlang die Köpfe zusammengesteckt hatten, das war in der langen Nacht am Yas Marina Circuit Gänsehaut-Feeling pur.

Gegenüber unseren Kollegen von Viaplay sagt der 50-jährige Jos jetzt: «Ich stand natürlich in ständigem Kontakt mit dem Red Bull Racing-Team und mit Max’ Manager Raymond Vermeulen. Und dann war da endlich die Gewissheit – der Titel ist im Trockenen.»

«Der Druck im vergangenen Jahr war kaum noch zu ertragen, und als alles vorbei war, das wurden wir von unglaublich kraftvollen Emotionen übermannt. Das war in diesem Jahr ganz anders. Wir wussten, dass der Titel früher oder später kommt, wir wussten nur nicht wann.»

«Ich finde, Max ist in Japan ein tolles Rennen gefahren. Immerhin zog er auf fast eine halbe Minute weg. Solche Verhältnisse sind eben die Spezialität meines Sohnes. Schon als Dreikäsehoch hatte er einfach dieses ganz besondere Fahrgefühl bei kniffligen Verhältnissen.»



«Normalerweise bin ich bei den meisten Rennen vor Ort. Aber ich war schon eine ganze Weile unterwegs, und die Einreise nach Japan war nicht die einfachste. Feiern können wir auch zuhause. Aber wir liessen die Korken eine Weile in den Flaschen, weil unmittelbar nach dem Rennen ein wenig Verwirrung herrschte, was denn nun in Sachen WM-Pukte wirklich zählt.»



«Ich habe Max dann angerufen und ihm eröffnet, dass er eben der Beste sei. Aber das weiss er längst – ich sage ihm das schliesslich an den meisten Wochenenden.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8