Weltmeister Max Verstappen: «Ich bin kein Roboter»

Der alte Weltmeister ist der neue Weltmeister: Max Verstappen. Der 25-jährige Niederländer fuhr mit der Zuverlässigkeit einer Schweizer Hochpräzisions-Uhr zum zweiten Titel. Aber der 32-fache GP-Sieger relativiert.

Diese Zahlen von Max Verstappen in der Formel-1-Saison 2022 sprechen für sich: 18 Rennen, 16 Zielankünfte, 14 Podestplätze, 12 Siege. Gewiss, Max hat – in Anführungszeichen – nur 5 Pole-Positions und 5 beste Rennrunden herausgefahren, doch er war immer dann zur Stelle, wenn es drauf ankam. So wird man Formel-1-Weltmeister.

Aber für Verstappen war überhaupt nicht klar, wohin die Reise 2022 gehen würde: «Wir hatten 2021 einen nervenaufreibenden WM-Kampf, und wir standen an der Schwelle zu einer neuen Rennwagen-Generation. Einige Rennställe konnten 2021 nichts mehr gewinnen, also hatten sie den Vorteil, früher mit der Arbeit für die neuen Rennautos zu beginnen. Von daher war bei Red Bull Racing die Denke – der erste Teil der Saison 2022 könnte schwierig werden.»

«Wir waren dann selber überrascht, wie gut wir von Anfang an bei der Musik waren. Mein Plan war der gleiche wie im Jahr davor: Wenn du nicht gewinnen kannst, dann musst du so viele Punkte wie möglich einfahren. Wir blieben ruhig, auch als wir in den ersten drei Rennen zwei Mal nicht ins Ziel kamen. Ich glaubte an mein Team. Wir haben den Wagen schrittweise leichter gemacht und auch aerodynamisch verbessert.»

«Was mich besonders freut: Nicht nur, dass wir uns nicht aus der Ruhe bringen liessen, als es nicht so gut lief. Wir haben auch sehr wenige Fehler gemacht. Das ist mindestens so wichtig wie ein schnelles Auto.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hat davon gesprochen, dass Verstappen auf einem noch höheren Niveau fahre als 2021. Max sagt dazu: «Für dich selber ist das immer schwierig einzuschätzen. Grundsätzlich schaue ich immer zurück und stelle mir die Frage: Was kann ich besser machen? Aber ich bin kein Roboter. Du machst als Mensch nun mal Fehler, jeder von uns tut das. Es geht eher darum, die Fehlerquote niedrig zu halten und das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen. Das klappt auch bei mir manchmal besser, manchmal nicht so gut.»



Vor einem Jahr hat Max Verstappen in der langen Nacht am Yas Marina Circuit von Abu Dhabi gesagt: «Ich habe mein grosses Ziel erreicht – alles, was jetzt kommt, ist nur ein Bonus.»



Muss der Niederländer diese Aussage korrigieren? Max grinst: «Also ich schätze, ich habe noch ein paar Jährchen in der Formel 1. Mein Ziel besteht darin, weiterhin konkurrenzfähig zu sein. Ich will mehr Rennen gewinnen. Und, wenn das möglich ist, den einen oder anderen zusätzlichen Titel. Aber das alles ändert nichts daran, was ich schon erreichen durfte. Und darauf bis ich sehr stolz.»



«So lange unsere Mannschaft so konzentriert und motiviert arbeitet wie in den letzten Jahren, so lange wir dieses Team zusammenhalten können, so lange dürfen wir auf weitere fabelhafte Jahre hoffen.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8