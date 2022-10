Carlos Sainz (Ferrari) entsetzt: In den Händen Gottes

Der Spanier Carlos Sainz legte seinen Ferrari in Japan in die Reifenstapel, das Auto trudelte zurück auf die Bahn, in den Weg der heranschiessenden Gegner. Der Spanier hatte grosse Angst.

Rote Flagge beim Grossen Preis von Japan in Suzuka: Kurz nach dem Start verlor Ferrari-Fahrer Carlos Sainz seinen Ferrari nach Kurve 8 aus der Kontrolle, das Auto drehte sich, prallte links in die Reifenstapel, trudelte zurück in den Weg seiner Gegner. TV-Bilder zeigten, wie knapp einige Rivalen einer fürchterlichen Kollision entgehen konnten.

Als der Spanier Sainz über den Zwischenfall sprach, stand ihm die Furcht noch immer ins Gesicht geschrieben: «Ich konnte null sehen. Ich versuchte, aus dem Windschatten von Pérez vor mir auszuscheren, um der enormen Gischt zu entgehen, aber ich geriet dabei auf eine Stelle, wo sehr viel Wasser auf der Bahn war, sofort hatte ich Aquaplaning, ich konnte den Dreher nicht verhindern.»

«Der Einschlag war hart, aber das wirklich Gefährliche kam danach: Mein Auto blieb mit der vorderen Wagenhälfte auf der Fahrbahn stehen, und ich sah die anderen Autos heranschiessen. Ich wusste, dass sie die gleichen Probleme haben wie ich mit der Sicht. Ich war in den Händen Gottes. Zum Glück hat mich keiner getroffen.»

«Wir sind nicht das erste Mal bei solchen Bedingungen gefahren, da weisst du als Fahrer, was auf dich zukommt. Das grösste Problem ist jeweils die Sicht, die ist gleich null, egal ob du auf Intermediates oder Regenreifen unterwegs bist. Die ganzen normalen Referenzpunkte sind weg.»



«Das zweite Problem besteht darin, dass der Intermediate ein höheres Tempo erlaubt, daher ist es logisch, dass du dich immer für diesen Reifen entscheiden wirst, wenn es geht. Aber wenn es dann etwas mehr zu regnen beginnt, wie in Suzuka, dann bist du in echten Schwierigkeiten.»



«Das Problem mit der Gischt müssen wir anpacken. Denn ein stehen gebliebenes Auto wird von den Gegnern nur ganz spät gesehen, da kann es eben schon zu spät sein, und dann ist die Kollision fast nicht mehr zu vermeiden.»



AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly schäumte in der Pause nach der Rennunterbrechung wegen eines Bergefahrzeugs neben der Rennstrecke: «Ich könnte tot sein.»



Und auch Carlos Sainz, Sieger des Silverstone-GP 2022, kritisiert: «Wir hatten in Japan ein Bergefahrzeug neben der Bahn, wo doch noch Formel-1-Renner unterwegs waren. Ich bin fassungslos. Wie kann man solch ein Risiko eingehen? Selbst hinter dem Safety-Car oder bei roter Flagge kann es passieren, dass einem Piloten der Wagen aus der Kontrolle entgleitet. Und dann haben wir möglicherweise einen ebenso dummen wie unglücklichen Unfall. Wir Fahrer weisen doch immer wieder darauf hin, dass so etwas nicht vorkommen darf. Ich verstehe es nicht.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8