Fernando Alonso zu Verstappen: «Willkommen im Klub»

Max Verstappen hat sich beim Grossen Preis von Japan in Suzuka zum zweifachen Formel-1-Champion gemacht. Fernando Alonso zeichnete für den Niederländer ein besonderes Video auf.

Der Niederländer Max Verstappen ist zum zweiten Mal Formel-1-Champion. Er hat seinen Titel von 2021 erfolgreich verteidigt. Gleichzeitig hat der Red Bull Racing-Pilot in Sachen GP-Siege mit Fernando Alonso gleichgezogen – 32 Triumphe in der Königsklasse, damit gemeinsam sechster Platz in der F1-Siegerliste.

Vor Alonso und Verstappen liegen nur noch der grosse Ayrton Senna (41 Siege), Alain Prost (51), Sebastian Vettel (53), Michael Schumacher (91) sowie Lewis Hamilton (103).

Fernando Alonso zeichnete noch in Suzuka ein Video für Max Verstappen auf, in dem der 41-jährige Spanier sagt: «Gratulation an Max und Red Bull. Sie haben in diesem Jahr einen wirklich aussergewöhnlich tollen Job gemacht. Wenn du einen Titel schon vier Rennen vor Schluss sicherstellst, dann ist das herausragend. Willkommen im Klub!»

Der Klub besteht aus 17 Piloten in 73 Jahren Formel 1, welche mehr als einen WM-Titel gewinnen konnten. Fernando Alonso gelang dies 2005 und 2006 mit Renault.

Den WM-Titel so weit vor Ende der Saison sicherzustellen, das haben nur zwei Fahrer noch besser gemacht: Nigel Mansell (Williams) wurde 1992 fünf Rennen vor Schluss Champion, Michael Schumacher (Ferrari) zehn Jahre später sogar sechs Grands Prix vor Saisonende.

Fernando Alonso fügt im Video für Max Verstappen schmunzelnd hinzu: «Ich hoffe, du hast in den folgenden Jahren ein wenig mehr Glück als ich damals. Und hoffentlich hast du im kommenden Jahr etwas mehr Gegenwind, auch von mir.»





Die 17 Mehrfach-Weltmeister der Formel 1

7 Titel

Michael Schumacher (D), Lewis Hamilton (GB)



5 Titel

Juan Manuel Fangio (RA)



4 Titel

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 Titel

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 Titel

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8