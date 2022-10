Max Verstappen: Sein Weg zum zweiten WM-Titel

Nach drei Saisonrennen 2022 lag Champion Max Verstappen schon 46 WM-Punkte hinter Ferrari-Ass Charles Leclerc. Nun ist er vier Rennen vor Schluss erneut Weltmeister. Wir zeigen seinen Weg zum Titel.

Sonntagabend nach seinem Sieg beim Grossen Preis von Japan in Suzuka und nach dem zweiten WM-Titel sagte Red Bull Racing-Star Max Verstappen: «Ganz ehrlich: Nach zwei Ausfällen in den ersten drei Saisonrennen war mich schon ein wenig mulmig zumute. Ich wusste – wenn ich meinen Titel erfolgreich verteidigen will, dann muss ich regelmässig üppig punkten, und danach sah es nicht aus.»

Dann aber passieren mehrere Dinge gleichzeitig: Red Bull Racing bekam die Standfestigkeit in den Griff und machte den Rennwagen immer schneller. Gleichzeitig leistete sich Ferrari viele Fehler. Hier der Weg von Max Verstappen zum zweiten Titel.

Bahrain

Problem für Max mit der Kraftstoffzufuhr kurz vor Schluss, statt eines zweiten Platzes hinter Charles Leclerc eine Nullrunde.

Verstappen–Leclerc 0:25

Saudi-Arabien

Hartes Duell zwischen Leclerc und Verstappen, Max hat am Ende die Nase vorne.

Verstappen–Leclerc 25:45

Australien

Leclerc vorne, Verstappen lauert. Aber wieder ein Defekt am Auto von Max (Benzinleck).

Verstappen–Leclerc 25:71



Italien (Imola)

Verstappen gewinnt den Sprint und den Grand Prix. Leclerc wirft einen Podestplatz wegen eines Drehers weg.

Verstappen–Leclerc 59:86



USA (Miami)

Leclerc kann die Führung gegen Verstappen nicht halten. Am Ferrari gehen die Reifen ein.

Verstappen–Leclerc 85:104



Spanien

Leclerc platzt in Führung liegend der Motor. Verstappen sagt Dankeschön und übernimmt erstmals 2022 die WM-Führung.

Verstappen–Leclerc 110:104



Monaco

Ferrari versemmelt bei Leclerc die Strategie. Vertappen wird vor dem enttäuschten Monegassen Dritter und baut seine Führung aus.

Verstappen–Leclerc 125:116



Aserbaidschan

Erneut Motorschaden bei Leclerc. Red Bull Racing lässt sich nicht zwei Mal bitten, Doppelsieg mit Verstappen vor Pérez.

Verstappen–Leclerc 150:129



Kanada

Zweite Pole des Jahres für Max (nach Imola), Leclerc muss wegen des Einbaus neuer Motorteile zurück. Verstappen verteidigt sich wie ein Löwe gegen den aufsässigen Carlos Sainz und gewinnt sein sechstes Rennen im neunten WM-Lauf des Jahres. Leclerc nur Fünfter.

Verstappen–Leclerc 175:129



Grossbritannien

Verstappen fährt über Trümmerteile und muss an die Box. Ferrari erneut mit fragwürdiger Strategie: Statt WM-Kandidat Leclerc gewinnt Sainz seinen ersten Grand Prix. Leclerc nur Vierter, Verstappen auf Rang 7.

Verstappen–Pérez 181:147



Österreich

Pole-Position und Sprint werden eine Beute von Max, im Rennen aber ist Leclerc schneller.

Verstappen–Leclerc 208:170



Frankreich

Leclerc schmeisst Führung und Siegchance neben die Bahn. Verstappen gewinnt erneut.

Verstappen–Leclerc 233:170



Ungarn

Verstappen von Startplatz 10 unwiderstehlich zum Sieg, trotz eines Drehers zwischendurch! Leclerc nur Sechster.

Verstappen–Leclerc 258:178



Belgien

Verstappen dominiert nach Belieben. Nach dem Einbau eines neuen Motors muss er von Platz 14 losfahren, gewinnt aber erneut. Leclerc nur Sechster und damit WM-Dritter hinter Pérez.

Verstappen–Pérez 284:191



Niederlande

Heimsieg von Verstappen, gegen überraschend starke Mercedes-Fahrer.

Verstappen–Leclerc 310:201



Italien (Monza)

Leclerc auf Pole und zunächst in Führung, aber der RBR-Renner von Verstappen ist im Rennen schneller.

Verstappen–Leclerc 335:219



Singapur

Seltener Fehler von Red Bull Racing im Abschlusstraining: Max muss abbrechen, weil der Sprit zur Neige geht. Nur Startplatz 8. Im Rennen wird er Siebter, Leclerc hinter Pérez Zweiter.

Verstappen–Leclerc 341:237



Japan

Max Verstappen auf Pole, nach dem Start verteidigt er die Führung gegen Leclerc entschlossen. Dann zieht der Niederländer weg, zwölfter Saisonsieg. Eine Strafe von Leclerc bei Vergabe voller WM-Punkte sichert ihm den zweiten Titel. Leclerc in der WM wieder hinter Pérez.

Verstappen–Pérez 366:253