Weltmeister Max Verstappen: Gnadenloser Herrscher

Nach dem zwölften Saisonsieg von Red Bull Racing-Star Max Verstappen und seinem zweiten Formel-1-WM-Titel stellt die Presse um auf Superlativ: Der Niederländer wird so gewürdigt.

De Volkskrant (Niederlande)

Souverän, makellos, unfehlbar: Diese Worte sind zu nennen für ein Jahr, in dem Max Verstappen zum zweiten Mal den Weltmeistertitel erobert. In seiner achten Saison ist der Rennfahrer das, was man schon bei seinem Debüt prophezeit hatte – der gnadenlose Alleinherrscher der Formel 1.

Trouw (Niederlande)

Verstappen und Red Bull, das ist die perfekte Verschmelzung von Mensch und Maschine. Er hat seine Herrschaft in der Formel 1 mit dem Weltmeistertitel um ein Jahr verlängert. Auch im Chaos war er unerbittlich zu seinen Konkurrenten.

NRC (Niederlande)

Wie jedes Planetensystem dreht sich die Formel 1 um einen Stern, einen strahlenden Mittelpunkt, nach dem sich alle anderen Himmelskörper richten. Im Moment gibt es nur einen Mann, der darauf Anspruch erheben kann: Max Verstappen.

Gazzetta dello Sport (Italien)

Vom Bad Boy zum Roboter: Verstappen bestätigt sich als bionischer Pilot ohne Schwachstellen. Mit diesem zweiten WM-Triumph beginnt die Ära Verstappen, und man weiss nicht, wie lange sie dauern wird. Die Version Verstappen 2.0 ist unbesiegbar.

Corriere dello Sport (Italien)

Verstappen ist ein Pilot, der in der Formel 1 Geschichte schreiben will. Er ist unglaublich schnell, er hat sein feuriges Temperament gebändigt und begeht keine Fehler mehr.



Tuttosport (Italien)

In Suzuka kommt es zu einem Ende, das der Formel 1 schadet: Unverständliche Entscheidungen und versteckte Schlupflöcher im Reglement. Verstappen wird am Ende eines chaotischen Rennens zum Weltmeister. Die Formel 1 hat einen jungen Champion, der aber bereits viel Erfahrung hat und auch in Zukunft zu den Grössten dieses Sports zählen wird.



Corriere della Sera (Italien)

Verstappen, König im Chaos. Der Niederländer erweist sich wieder einmal als Spezialist für unmögliche Siege. Ferrari muss jetzt genau die Ursachen der Niederlage in dieser Saison analysieren, die eigentlich ein Neustart Maranellos sein sollte.



Sun (Grossbritannien)

Zum zweiten Mal in Folge wurde die Entscheidung über den WM-Titel im Zimmer der Rennleitung getroffen. Wie kann es sein, dass niemand die Regeln kennt? Die Teams wurden kalt erwischt, das Reglement ist zu kompliziert. Max Verstappen indes war dieses Jahr in exzellenter Form, und sein Red Bull Racing-Team hat immer die richtigen Entscheidungen getroffen.



Guardian (Grossbritannien)

Es scheint, als könne Max Verstappen keinen WM-Titel ohne Drama einfahren. Seinen zweiten sicherte er nun nach einem langen Tag voller Vorfälle und Ärgernisse. Und als wäre das nicht genug, gab es am Ende Momente höchster Komik, eine lächerliche Oper, als der Weltmeister selbst nicht wusste, dass er es geschafft hat. Verdient hat er den Titel ohne Zweifel. Seine Dominanz erinnert an die Grössten des Sports.



Telegraph (Grossbritannien)

Die Entscheidung nahm Verstappens unglaublicher Saison viel von ihrem Glanz, ihm und der Formel 1 wurde der Moment des Höhepunkts verwehrt. Es entsprach allerdings komplett der aktuellen Vorliebe des Sports für Verwirrung und Chaos. Eines ist klar: Dieses Mal kann niemand bestreiten, dass Verstappen den Titel verdient.



Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8