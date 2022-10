Sergio Pérez: «Das ist ein anderer Max Verstappen»

Mit seinem zweiten Platz beim Grossen Preis von Japan in Suzuka hat sich Sergio Pérez wieder auf den zweiten WM-Zwischenrang geschoben. Was der Mexikaner über Weltmeister Max Verstappen sagt.

Die Angriffslust von Sergio Pérez war eine der Treppenstufen für Max Verstappen auf dem Weg zum zweiten WM-Titel des Niederländers. In der Schlussphase des turbulenten Japan-GP fiel Pérez über den Ferrari-Fahrer Charles Leclerc her, der musste sich so breit machen, dass die FIA-Regelhüter ein Foul erkannten – Fünfsekunden-Strafe für den Monegassen, Pérez damit Zweiter hinter Sieger Max Verstappen, und da in Suzuka volle Punkte vergeben wurde, war Max damit erneut Weltmeister.

Mit seinem 24. Formel-1-Podestplatz (wie Stirling Moss, John Surtees und Alan Jones) hat GP-Routinier Pérez wieder den zweiten Rang in der Fahrer-WM übernommen, einen Punkt vor Leclerc.

Der 32-Jährige aus Guadalajara ist zum 15. Mal in dieser Saison unter die besten Sechs gefahren, und er hat Red Bull Racing den 22. Doppelsieg in der Königsklasse ermöglicht, den fünften 2022 (nach Imola, Barcelona, Baku und Spa-Francorchamps).

Nach dem Rennen von Suzuka fielen sich die RBR-Fahrer in die Arme, und «Checo» Pérez sagt: «Ich bin so stolz auf diesen Kerl, das ist ein anderer Max Verstappen. Er fährt erneut auf einem höheren Niveau als im Jahr davor.»

«Zu Beginn der Saison konnte ich mithalten, aber dann war es, als hätte Max noch einen höheren Gang gefunden. Einiger seiner Rennen sind rundweg unfassbar.»



«Das ist ein Tag, den wir alle bei Red Bull Racing nicht so bald vergessen werden – ein Doppelsieg ausgerechnet beim Heimrennen von Honda, das ist der Knaller.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8