Max Verstappen: «Das willst du nicht ständig spüren»

Max Verstappen erneut Champion, das gab in Suzuka viel zu reden mit dem Niederländer. Endlich konnte er sich Zeit nehmen, seine Gefühlswelt auf dem Weg zum zweiten WM-Titel zu beleuchten.

Max Verstappen hatte nach dem kontroversen WM-Finale von Abu Dhabi 2021 und seinem ersten Fahrer-Titel gesagt: «Ich habe mein grosses Ziel im Autosport erreicht. Was jetzt kommt, das ist alles ein Bonus.»

Nach dem zweiten Titel, betoniert in Form seines zwölften Saisonsieges 2022, fügt Max hinzu: «Ganz ehrlich, ich wusste nicht so richtig, was mich in dieser Saison erwarten würde. Alleine schon wegen der Umstellung zu dieser neuen Rennwagen-Generation.»

«Wir haben 2022 mehr Rennen gewonnen als vor einem Jahr, aber ich würde jetzt nicht von mir behaupten, das liege daran, dass ich ein schnellerer Fahrer geworden sei. In dieser Phase einer Karriere findest du nicht mal so eben ein oder zwei Zehntelsekunden in dir. Es geht vielmehr darum, dass du mehr Erfahrung einbringen kannst. Und das hilft dir dann in bestimmten Situationen, mehr Zeit aus den Wagen zu holen.»

«Das kann an mehr Erfahrung im Umgang mit den Reifen liegen oder an mehr Wissen über eine gewisse Rennstrecke oder daran, dass du im Laufe einer Saison deinen Wagen besser verstehst.»



«Zu Beginn des Jahres haben da einzelne Puzzle-Teile noch nicht zusammengepasst. Der Wagen war zu schwer, und auf eine schnelle Runde schmeckte mir das Handling nicht. Im Rennen ging es etwas besser.»



«Für mich ist das einer jener Punkte, die sich von 2021 zu 2022 entscheidend geändert haben: Bis zum Ende des vergangenen Jahres hast du sehr auf Leistungsfähigkeit im Qualifying geachtet. Denn mit den früheren Autos gab die Platzierung im Abschlusstraining eher vor, wo du im Rennen gelandet bist.»



«2022 ist das anders. Wir haben gesehen, dass wir auch bei Startpositionen von weiter hinten nach vorne fahren können, wenn der Renn-Speed des Autos stimmt.»



Hand aufs Herz: Welcher WM-Titel ist jetzt der erfüllendere? Max überlegt kurz und sagt dann: «Ich glaube, der erste Titel ist wohl der emotionalste. Aber dieser hier fühlt sich anders an, besser im Sinne von – wir sind stärker als vor einem Jahr.»



«Vor einem Jahr war das wirklich nervenzermürbend. Dieses Gefühl, ins letzte Rennen zu gehen, mit allem, was auf dem Spiel steht, das war grauenhaft. Und ich hatte damals auch nicht mehr den Eindruck, das beste Auto im Feld zu haben.»



«Damit wir uns richtig verstehen: Klar ist es auch erfüllend, unter Druck zu stehen, dann Leistung zu bringen und sich am Ende durchzusetzen. Aber das ist ein Druck, den du nicht jedes Jahr so extrem spüren willst wie 2021.»



«Die Gefühle in diesem Jahr sind anders. Wir hatten einen schwierigen Saisonstart, mit zwei Ausfällen in den ersten drei Rennen, mit einem wie erwähnt zu schweren Auto, an das ich mich erst noch besser gewöhnen musste. Aber dann begann alles zu klappen, und ich bin sehr glücklich über die Art und Weise, wie sich die Saison 2022 entwickelt hat.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8