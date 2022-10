Red Bull Racing: Fünfter WM-Titel beim USA-GP?

Max Verstappen hat beim Grand Prix von Japan in Suzuka seinen zweiten Fahrer-WM-Titel sichergestellt. Danach sagte der GP-Star: «Jetzt will ich mithelfen, das Red Bull Racing im Konstrukteurs-Pokal triumphiert.»

Max Verstappen ist zum zweiten Mal Formel-1-Champion. Nach dem turbulenten bis chaotischen WM-Lauf von Japan in Suzuka ist der Niederländer vier Rennen vor Schluss nicht mehr einzuholen. Aber die zweite WM-Entscheidung von 2022 steht noch aus, jene im Konstrukteurs-Pokal.

Fast wörtlich haben Verstappen und sein Stallgefährte Sergio Pérez am Abend des 10. Oktober gesagt: «Jetzt wollen wir Vollgas geben, um Red Bull Racing den ersten Sieg im Konstrukteurs-Pokal seit 2013 zu ermöglichen.»

Und das geht so.

Sollten Verstappen und Pérez beim kommenden Grand Prix der USA in Austin (Texas) vor den Ferrari ins Ziel kommen, ist RBR der Titel nicht mehr zu nehmen.



Aber selbst bei einem Doppelsieg von Ferrari würden die Ränge 3 und 4 reichen, damit Red Bull Racing zum fünften Mal nach 2010, 2011, 2012 und 2013 den Konstrukteurs-Pokal gewinnt.



Natürlich gibt es in Texas Dutzende von Ergebniskombinationen der Fahrer von Red Bull Racing und Ferrari. Einfach gesagt: Heute beträgt der Vorsprung von RBR 165 Punkte. Sollte dieser Vorsprung nach dem USA-GP mindestens 147 Zähler betragen, ist Red Bull Racing Champion.



Gleichzeitig wäre erstmals in der Turbohybrid-Ära der Formel 1 seit 2014 ein anderes Team als Mercedes-Benz Pokal-Sieger.





Konstrukteurs-Pokal: Alle Sieger

1958 Vanvall

1959 Cooper

1960 Cooper

1961 Ferrari

1962 BRM

1963 Lotus

1964 Ferrari

1965 Lotus

1966 Brabham

1967 Brabham

1968 Lotus

1969 Matra

1970 Lotus

1971 Tyrrell

1972 Lotus

1973 Lotus

1974 McLaren

1975 Ferrari

1976 Ferrari

1977 Ferrari

1978 Lotus

1979 Ferrari

1980 Williams

1981 Williams

1982 Ferrari

1983 Ferrari

1984 McLaren

1985 McLaren

1986 Williams

1987 Williams

1988 McLaren

1989 McLaren

1990 McLaren

1991 McLaren

1992 Williams

1993 Williams

1994 Williams

1995 Benetton

1996 Williams

1997 Williams

1998 McLaren

1999 Ferrari

2000 Ferrari

2001 Ferrari

2002 Ferrari

2003 Ferrari

2004 Ferrari

2005 Renault

2006 Renault

2007 Ferrari

2008 Ferrari

2009 BrawnGP

2010 Red Bull Racing

2011 Red Bull Racing

2012 Red Bull Racing

2013 Red Bull Racing

2014 Mercedes

2015 Mercedes

2016 Mercedes

2017 Mercedes

2018 Mercedes

2019 Mercedes

2020 Mercedes

2021 Mercedes