Champion Max Verstappen: «Wir waren richtig wütend»

Nach zwei Ausfällen in den ersten drei Saisonrennen waren Max Verstappen und seine Red Bull Racing-Leute «richtig wütend», wie der Niederländer nach dem Gewinn des zweiten WM-Titels zugibt.

Die ersten drei Grands Prix 2022 waren vorbei, Bahrain, in Saudi-Arabien und Australien, dabei zwei Ausfälle von Weltmeister Max Verstappen, Rückstand auf WM-Leader Charles Leclerc 46 Punkte. Da war dicke Luft bei RBR, wie Max Verstappen jetzt zugibt.

«Wir waren richtig wütend», erzählt der 32-fache GP-Sieger. «Und wir wussten, dass wir die Probleme mit der Standfestigkeit schnell in den Griff bekommen mussten. Aber gleichzeitig bewahrten wir die Ruhe. Wir waren zu keinem Zeitpunkt niedergeschlagen. Es herrschte eher eine Stimmung in der Art von: ‘Die Saison ist so lang, da kann noch viel passieren.’»

«Ich finde, wir haben gut auf diese Rückschläge reagiert. Wir sind ehrgeizig genug, dass wir uns natürlich geärgert haben, aber wir waren auch lösungsbezogen und grimmig entschlossen, die Schwierigkeiten hinter uns zu lassen. Das ist eine Einstellung, die ich auch bei mir selber feststelle: Klar ärgere ich mich über gewisse Situationen, aber dann gehe ich mit meiner Mannschaft in den Lösungsmodus über. Was können wir tun? Wie können wir das beheben? Wir können wir vorwärts kommen?»

«Ich finde das eine gute Einstellung, denn auf diese Weise wirst du nicht demotiviert, sondern bleibst fokussiert. Und im Erfolg ticken die Leute ganz ähnlich. Es ist natürlich fabelhaft, all diese Rennen zu gewinnen, aber die Fachkräfte wachen am nächsten Morgen auf und denken: ‘Gut, und jetzt überlegen wir uns, wie wir den nächsten Grand Prix gewinnen könnten.»

Fernando Alonso sagte einmal, er wolle drei Formel-1-WM-Titel gewinnen, so wie sein Idol Ayrton Senna. Wie denkt Max Verstappen über solche Zusammenhänge? Hat er in Sachen Titel ein bestimmtes Ziel?



Max sagt: «Das hängt davon ab, wie die kommenden Jahre verlaufen. Wir haben eine fabelhafte Mannschaft und arbeiten prima zusammen. Jetzt wird es darum gehen, dieses Team zusammen zu halten. Und wenn uns das gelingt, dann können wir gemeinsam noch sehr viel erreichen. Natürlich hängen weitere Erfolge auch von der Konkurrenzfähigkeit unserer Gegner ab. Aber ich glaube fest an weitere Siege und auch weitere Titel.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8