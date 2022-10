Mario Andretti zu Max Verstappen: Als Fahrer komplett

Die US-amerikanische Rennlegende Mario Andretti sagt über den alten und neuen Formel-1-Champion Max Verstappen: «Es gibt für einen Rennfahrer nichts Tolleres, als einen Titelgewinn zu wiederholen.»

In 73 Jahren Formel 1 konnten nur 34 Fahrer Weltmeister werden. Zu diesem exklusiven Kreis zählt auch Mario Andretti. Die heute 82-jährige US-amerikanische Rennlegende wurde 1978 mit Lotus Champion, er gewann zwölf Grands Prix.

Was Andretti nicht gelungen ist, zwei Titel zu holen, das hat nun Max Verstappen geschafft, wie der zwölffache GP-Sieger Andretti in der Sky-Sendung Any Given Monday betont: «Es gibt für einen Rennfahrer nichts Tolleres, als einen Titelgewinn zu wiederholen – vor allem nach dem kontroversen WM-Finale 2021.» Verstappen ist einer von nur 17 Rennfahrern, die in der Königsklasse mehr als einen Titel erobern konnten.

Der vierfache IndyCar-Champion Andretti sagt: «Max Verstappen verdient diesen zweiten Titel ohne Wenn und Aber. Er hat über die bisherigen 18 Rennen gesehen dominiert, und das wird bis zum Saisonschluss auch so weitergehen. Max Verstappen zeigt eine mustergültige Saison eines Weltmeisters.»

«Max beweist in diesem Jahr, wie komplett er als Formel-1-Fahrer geworden ist. Sein Speed auf eine Runde ist überragend, und in den Grands Prix hat er ein ums andere Mal bewiesen, wie klug er vorgeht. Er hat sein Rennhandwerk perfektioniert, und ergänzt wird er von einer Red Bull Racing-Mannschaft, die kaum Fehler macht. Und dann kommt am Ende eben solche eine Saison heraus.»

Andretti über die GP-Saison 2022: «Die Entdeckung des Jahres ist für mich George Russell. Sein Speed im Qualifying ist beeindruckend, und noch mehr verblüfft hat mich sein kluges Vorgehen in den Rennen. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass er im Mercedes-Rennstall gegen den erfolgreichsten aller Fahrer antritt, gegen Lewis Hamilton. Das ist eine gewaltige Aufgabe, aber der junge Russell behauptet sich.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8