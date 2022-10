Lando Norris (McLaren): «Lieber mal das Maul halten»

Der Engländer Lando Norris hat kein Verständnis für kritische Stimmen nach dem Regen-GP von Japan – wonach die Formel-1-Fahrer doch in der Lage sein müssten, bei solchen Verhältnissen zu fahren.

Nach der WM-Entscheidung in Japan zu Gunsten von Max Verstappen, nach einem turbulenten Rennen bei schwierigen Bedingungen, das zwischendurch mit der roten Flagge unterbrochen werden musste, kursiert in den sozialen Netzwerken unter den Fans auch die Ansicht: Was ist das eigentlich für eine Formel 1, die offenbar auf regennasser Bahn nicht mehr fahren kann?

Solche Vorwürfe bringen den McLaren-Piloten Lando Norris auf die Palme. Der 22-jährige Engländer sagt: «Das grösste Problem ist nicht, dass die Bahn zu nass wäre, sondern dass es so schwierig ist, überhaupt etwas zu sehen. Das muss man getrennt betrachten.»

«Es spielt auch eine Rolle, wie viele Fahrzeuge auf der Bahn sind. In einem Abschlusstraining wären Bedingungen wie am vergangenen Sonntag völlig in Ordnung gewesen, und ich würde auch fahren. Doch wenn du in einem Grand Prix an zehnter Stelle liegst und rein gar nichts mehr sehen kannst, dann ist das etwas Anderes.»

«Natürlich können die Fans einwenden: Im Fernsehen sehe das alles doch gar nicht so schlimm aus. Aber wer so etwas sagt, sollte lieber mal das Maul halten. Das Risiko, welches wir bei solchen Bedingungen eingehen, ist schlichtweg verrückt.»

Der gegenwärtige WM-Siebte weiter: «Man muss sich das mal vorstellen – du siehst keine fünf oder zehn Meter weit bei dieser Gischt, auch wenn das Auto vor dir ein grosses Rücklicht hat. Du kannst auch nicht erkennen, wenn ein Rennwagen vor dir stoppt. Den Crash von Sainz habe ich überhaupt nicht gesehen! Wäre ich da nur einen Meter weiter links gefahren, so hätte ich ihn voll erwischt!»

Ein Lösungsansatz des jungen Briten: «Wir müssen jetzt endlich etwas unternehmen, damit diese Autos weniger Gischt erzeugen. Nur so können wir auch weiterhin bei misslichen Verhältnissen fahren. Und das würde ich gerne, denn ich liebe die Herausforderungen einer nassen Bahn. In den Nachwuchsklassen Formel 4, Formel 3 und Formel 2 bin ich bei übleren Bedingungen angetreten. Aber die Gischt der Grand-Prix-Rennwagen ist einfach zu heftig.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8