Fernando Alonso zu Gasly-Strafe: «Das wissen nur wir»

Der Franzose Pierre Gasly erhielt nach dem Japan-GP eine Strafe: zu schnelles Fahren nach dem Zeigen der roter Flagge, 20 Sekunden auf die Rennzeit addiert. Aber Gasly erhält Unterstützung von seinen Fahrerkollegen.

AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly war ausser sich. Der Franzose regte sich fürchterlich auf über ein Bergefahrzeug gleich neben der Strecke. «Zwei Meter weiter links und ich bin tot!» sagte der GP-Sieger von Italien 2020.

Nach dem Rennen gab es dicke Post von den Rennkommissaren: Sie sehen es als erwiesen an, dass Gasly nach dem Zeigen der roten Flagge zu schnell gefahren ist. Dafür erhielt Pierre auf seine Rennzeit 20 Sekunden addiert, damit ist er Letzter im Grossen Preis von Japan.

Während Gasly sofort zugab, zu schnell unterwegs gewesen zu sein, erhält er viel Aufmunterung von seinen Fahrerkollegen. So sagt Superstar Fernando Alonso: «Pierre hat meine volle Unterstützung. Welches Tempo drin liegt, das wissen nur wir, die wir diese Autos meistern. Wir können unseren Speed den Verhältnissen anpassen. Aber was nicht akzeptabel ist, das ist ein Bergefahrzeug neben der Bahn. Und dafür kann Pierre nichts.»

George Russell sagt: «Wenn wir uns in einer virtuellen Safety-Car-Phase befinden, dann müssen wir uns an Richtzeiten halten. Es kann ratz-fatz passieren, dass du um zehn Sekunden hinter deine Richtzeit zurückfällst, dann musst du das wieder wettmachen. Und was die Leute nicht vergessen dürfen: Sich zurückfallen lassen und wieder Tempo aufnehmen, das ist die einzige Art und Weise, wie wir Energie und damit Wärme in die Reifen bekommen.»

Der Mercedes-Fahrer weiter: «Pierre wurde angekreidet, dass er teilweise 250 Sachen drauf hatte. Aber pardon, diese Autos sind zu mehr als 330 km/h fähig, da sind 250 kein grosses Ding»



Der achtfache GP-Sieger Daniel Ricciardo gibt zu bedenken: «Wenn du bei solchen Bedingungen langsamer fährst, dann wird das für uns nicht sicherer. Denn dann verlieren die Reifen vollends die Temperatur.»



Und Williams-Pilot Nicholas Latifi ergänzt: «Wir haben einfach keine guten Regenreifen, und diese Autos sind nicht dafür gebaut, langsam zu fahren. Bei langsamer Fahrt ist der Grip grenzwertig – weil die Reifen abkühlen.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8