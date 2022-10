Dr. Helmut Marko: «Sogar Adrian Newey war ratlos»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko schildert die verwirrenden Momente des Gewinns von Max Verstappens zweitem Fahrer-WM-Titel und verrät die nächsten Ziele von Red Bull Racing.

In der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» wurde über die Entscheidung in der Formel 1-WM 2022 diskutiert – die wegen des Wirrwarrs um Strafen und Punktevergabe Fahrer und Fans zugleich vor Rätsel stellte.

«Irgendwie ist alles skurril», stellte Red Bull-Motorsporberater Dr. Helmut Marko fest, der aus Japan zugeschaltet wurde. «Wir sind davon ausgegangen, dass uns ein Punkt fehlt. Erst als der Platzsprecher dem Max gratuliert hat, haben wir alle uns gross angeschaut. Adrian Newey hat gesagt: ‘Kann das stimmen?’»

Der 79-jährige Grazer weiter: «Wir waren davon ausgegangen, dass es nur halbe Punkte geben würde, doch das war nicht so. Aber es ist egal, wir sind Weltmeister!»

Und Marko erinnert sich an den vergangenen Frühling: «Nach dem mehr als holprigen Beginn hat Max damals gesagt, wir brauchen 33 oder 36 Rennen, um das aufzuholen. Das haben wir Gott sei Dank schneller erledigt. Es war ein hervorragende Teamleistung, und entscheidend war auch, dass wir höhere Zuverlässigkeit hatten als Ferrari. Es hat aber auch eine hervorragende Leistung von Max gebraucht. Ich erinnere nur jetzt an das Manöver in Suzuka nach dem Start gegen Leclerc – das war überirdisch!»

Der Le Mans-Sieger von 1971 stellte nochmals fest: «Erzielt wurde der Erfolg durch einen homogene, verschworene, leidenschaftliche Truppe, die halt mit allen sportlichen Mitteln um die WM kämpft.»



Jetzt geht es darum, den zweiten WM-Rang von Sergio Pérez über die Ziellinie zu bringen. Auch das wäre ein Novum. Marko gibt die Marschrichtung vor: «Wenn man gewinnt, schaut man immer, dass man das noch optimieren kann. Wir haben jetzt sechs Fahrer-WM-Titel eingefahren, aber noch nie hatten wir am Ende einer Saison beide Piloten auf den ersten zwei Plätzen.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8