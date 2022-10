Max Verstappen: Nur zwei Weltmeister waren schneller

Vier Rennen vor Schluss der GP-Saison 2022 hat Max Verstappen seinen WM-Titel erfolgreich verteidigt. Ein Blick zurück zeigt: Das haben vor ihm nur zwei andere Grand-Prix-Asse noch schneller geschafft.

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Hartmut Bayer aus Passau wissen: «Max Verstappen hat seinen Titel nach dem Japan-GP im Trockenen, bei noch vier ausstehenden Rennen. Welche anderen Piloten wurden so früh Weltmeister?»

Nur zwei Fahrer haben das noch früher geschafft als Max. Michael Schumacher sicherte sich seinen fünften WM-Titel 2002 beim Grossen Preis von Frankreich, also im 11. von 17 Läufen, sechs Rennen waren da noch zu fahren! Von diesen elf Rennen gewann Schumi acht.

Nigel Mansell stand 1992 fünf Rennen vor Ende der Saison als Weltmeister fest. Der Williams-Fahrer brauchte ebenfalls nur elf Rennen, um seinen Titel unter Dach und Fach zu bringen. Von diesen elf Läufen gewann der Engländer deren acht, dabei die ersten fünf der Saison hintereinander.

Sebastian Vettel wurde 2011 vier Rennen vor Schluss Champion, im 15. von 19 Rennen (wie Max Verstappen in Japan). Von diesen 15 Grands Prix gewann Vettel neun.

Max hat seinen Titel im 18. Saisonrennen erfolgreich verteidigt, 12 WM-Läufe hat er davon gewonnen.

Vier Rennen vor Ende der Saison Weltmeister war Michael Schumacher auch in den Jahren 2001 und 2004.



Wenn Leser Bayer sagt «so früh», dann wollen wir gerne anfügen: Die Formel-1-WM wurde im Laufe der Jahre immer reicher an Rennen, von daher rückte die Entscheidung vom Sommer immer mehr in den Herbst.



Aber die früheste Entscheidung, in Sachen Datum jetzt, fiel 1965: Da stand Jim Clark am 1. August als Champion fest.



Andere Champions im August:

Alberto Ascari 1952 (am 3. August)

Juan Manuel Fangio 1957 (4.)

Jack Brabham 1960 (14.)

Jackie Stewart 1971 (15.)

Nigel Mansell 1992 (16.)

Michael Schumacher 2001 (19.)

Fangio 1954 (22.)

Ascari 1953 (23.)

Schumacher 2004 (29.)





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8