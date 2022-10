Mick Schumacher: Neue Pause, Pietro Fittipaldi fährt

Der US-amerikanische Rennstall Haas bestätigt: Nach Antonio Giovinazzi wird auch Pietro Fittipaldi zu weiteren Freitagtrainings kommen. Das geht zu Lasten von Mick Schumacher, der um seine F1-Zukunft fährt.

Der Formel-1-Rennstall Haas bestätigt: Im Rahmen der WM-Läufe von Mexiko und Abu Dhabi wird der in Miami geborene Brasilianer Pietro Fittipaldi (26) zu je einem Freitag-Einsatz kommen. Dies geht zu Lasten der Stammfahrer Mick Schumacher und Kevin Magnussen.

Für Mick Schumacher ist das wenig erfreulich, weil der 23-jährige Deutsche derzeit um seine Zukunft in der Formel 1 kämpft und jede Trainingsrunde brauchen würde, um endlich zum dritten Mal in dieser Saison in die Top-Ten zu fahren.

Zur Erinnerung: Aus Mangel an Testfahrten haben die GP-Teams mit dem Autosport-Weltverband FIA vereinbart – an mindestens zwei Grand-Prix-Wochenenden im Jahr muss einer der beiden Stammfahrer weichen. Sinn und Zweck ist eigentlich der Einsatz eines Nachwuchspiloten, so wie das Williams in Austin (Texas) mit dem jungen US-Amerikaner Logan Sargeant macht oder Ferrari mit dem isrealisch-russischen Doppelbürger Robert Shwartzman.

Antonio Giovinazzi wurde in Monza auf Wunsch von Ferrari ins Auto gesetzt (für Mick Schumacher), ein weiteres Training bestreitet der Italiener in Austin (Texas), dann anstelle von Kevin Magnussen.



Weil der frühere Alfa Romeo-Fahrer jedoch bereits 62 WM-Läufe gefahren hat, gilt er nicht mehr als Nachwuchspilot per Definition FIA. Pietro Fittipaldi hingegen sehr wohl – er sprang zum Schluss der WM 2020 für den verletzten Romain Grosjean ein, bei den Grands Prix von Sakhir und Abu Dhabi.



Ob Mick Schumacher für Fittipaldi in Mexiko oder in Abu Dhabi weichen muss, steht noch nicht fest.





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8