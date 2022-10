Christian Danner zum Suzuka-Skandal: Darf nicht sein

Der Münchner Christian Danner, langjähriger Formel-1-Experte von RTL, spricht in «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV Klartext: «Ein Traktor so nahe neben der Strecke, das darf nicht sein.»

Der Grosse Preis von Japan in Suzuka gab viel zu reden, auch in der Expertenrunde von ServusTV beim «Sport und Talk aus dem Hangar-7» in Salzburg. Der 64-jährige Deutsche Christian Danner, seit vielen Jahren GP-Experte unserer Kollegen von RTL, sprach dabei auch über den gefährlichen Zwischenfall zu Beginn des Rennens: Dreher von Carlos Sainz, der Ferrari kommt halb auf der Rennstrecke zu stehen, die Gegner rasen dicht an ihm vorbei, Pierre Gasly sammelt sogar einen abgerissenen Teil einer Werbetafel auf, dann Schock für viele Piloten – noch während sie auf der Bahn sind, fährt ein Bergefahrzeug durchs Kiesbett!

Christian Danner spricht Klartext: «Mit der Tafel, die Gasly da aufgegabelt hat, kann man ja noch leben. Das Hauptproblem kam danach. Dazu muss man sagen, dass Jules Bianchi in Suzuka 2014 an fast derselben Stelle einen Unfall hatte, an dessen Folgen er im Jahr darauf gestorben ist.»

«Seit dieser Tragödie sollte das mit Traktoren entlang der Strecke eigentlich nicht mehr vorkommen dürfen. Das wurde auch innerhalb der Fahrervereinigung GPDA immer wieder kommuniziert, zuletzt unmittelbar vor dem Japan-GP. Wenn gefahren wird und speziell bei schlechter Sicht – keine Traktoren auf der Piste oder unmittelbar daneben, das darf nicht sein. Umso unverständlicher, was nun passiert ist.»

«Ein Bergefahrzeug sollte erst dann rausfahren dürfen, wenn kein Formel-1-Auto mehr auf der Bahn ist, es wäre doch so einfach. Hier ist die Rennleitung gefragt. Und dieses Mal in Japan hatte jener FIA-Mann die Leitung, der nicht so oft dabei ist und sonst Langstrecken-Rennen macht.»

Danner spricht vom Portugiesen Eduardo Freitas. An den meisten GP-Wochenenden obliegt die Rennleitung dem Deutschen Niels Wittich. Die FIA verteilte diese Aufgabe nach der Trennung von Michael Masi auf zwei Personen.

Danner weiter: «Letztlich gibt der Rennleiter das Signal, wann Streckenposten oder Bergefahrzeuge auf die Bahn dürfen, so ist das auch im Reglement verankert. Aber die Befehlskette verläuft so, dass es offenbar zu Missverständnissen oder Pannen kommen kann. Und nochmals: Das darf nicht sein. Das war eine überaus gefährliche Situation, welche einer detaillierten Untersuchung bedarf.»



Der Autosport-Weltverband FIA hat bereits mitgeteilt, dass eine solche Untersuchung eingeleitet worden ist.





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8