Max Verstappen nach Reifen-Kritik: Hilfe für Pirelli

Zahlreiche Formel-1-Fahrer haben nach dem GP-Wochenende von Japan moniert: Die Regenreifen von Alleinausrüster Pirelli sind einfach nicht gut genug. Weltmeister Max Verstappen bietet seine Hilfe an.

Der sechsfache Grand-Prix-Sieger Ralf Schumacher (47) betont in seiner Nachbetrachtung des Grossen Preises von Japan als Formel-1-Experte von Sky: «Bei den nassen Bedingungen in Suzuka standen natürlich die Reifen im Fokus. Sebastian Vettel hat sich nach dem Rennen vor allem über die Regenreifen beschwert.»

«Als Fahrer ist man gezwungen, zu einem frühen Zeitpunkt auf die Intermediates zu wechseln, da der Regenreifen an sich so schlecht ist, dass man einfach zu viel Zeit verliert. Das hat wiederum den Nachteil, dass man als Fahrer bei Bedingungen rausgehen muss, wo Aquaplaning noch ein Risiko ist. Und dann passieren Unfälle. Pirelli sollte versuchen, einen besseren Regenreifen zu bauen.»

McLaren-Fahrer Lando Norris hat zu bedenken gegeben: «Es ist nicht so, dass wir auf nasser Bahn nicht fahren wollen oder können. Es geht um die enorme Gischt, die von diesen Reifen erzeugt wird – wir können schlicht nichts mehr sehen.»

Auch der alte und neue Weltmeister Max Verstappen ist nach dem Rennen auf die Reifen angesprochen worden. Der 32-fache GP-Sieger sagt: «Ich will hier keine Spitzen austeilen, aber wir bräuchten bessere Regenreifen. Wenn wir uns Bilder von Rennen vor zwanzig Jahren ansehen, mit enormen Mengen an Wasser auf der Bahn, dann sehen wir – es konnte trotzdem gefahren werden.»

Früher gab es für nasse Bahn drei verschiedene Reifentypen: Intermediates für feuchte bis nasse Bahn, dann Regenreifen und – bei besonders schlechten Pistenverhältnissen – so genannte Monsun-Reifen. Heute hingegen haben wir nur noch Intermediates und Regenreifen.



Verstappen weiter: «Ich würde mich gerne für entsprechende Testfahrten zur Verfügung stellen. Die Regenreifen verdrängen zu wenig Wasser und erlauben nur langsame Rundenzeiten. Daher versuchen alle Piloten, möglichst früh auf die Intermediates zu gehen. Wir haben das auch in Suzuka erlebt – nach dem Wechsel fielen die Rundenzeiten um fünf Sekunden.»



«Wenn vor zwanzig Jahren trotz schlechten Wetters gefahren werden konnte, dann muss das heute doch auch möglich sein. Ich will nicht herummäkeln, ich will zu einer Lösung beitragen. Vielleicht sollten wir mehr Tests mit Regenreifen ermöglichen.»



Auch Pirelli-Rennchef Mario Isola hat in Japan bestätigt, dass nach Mitteln und Wegen gesucht werden muss, um der gewaltigen Gischt Herr zu werden.





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8