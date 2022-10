Christian Horner: Max Verstappen von anderem Planeten

Zum sechsten Mal kann Red Bull Racing einen Fahrer-WM-Titel feiern: vier mit Sebastian Vettel (2010–2013), zwei mit Max Verstappen (2021/2022). Teamchef Christian Horner ist überglücklich.

Das hätte für Max Verstappen kaum besser laufen können: Pole-Position und Sieg beim Grossen Preis von Japan, mit dem zwölften Volltreffer der Saison hat der Niederländer seinen zweiten WM-Titel sichergestellt, bei noch vier ausstehenden Läufen. Sein Vorsprung im Ziel: 27 Sekunden. So hat noch kein Fahrer in Suzuka dominiert.

Teamchef Christian Horner lobt: «Den Titel vier Rennen vor Schluss sicherzustellen, das ist schon eine gewaltige Leistung. Max war in diesem Jahr wie von einem anderen Planeten. Er dominiert diese Weltmeisterschaft, er fährt mit sagenhafter Reife.»

Horner fügt schmunzelnd hinzu: «Dieses Mal ist die Entscheidung weniger kontrovers als damals in Abu Dhabi, und mein Blutdruck war zum Glück auch etwas niedriger.»

«Nach seinem ersten Titelgewinn 2021 und mit der 1 des Champions auf dem Wagen ist Max in diesem Jahr bestechend gefahren. Es ist die reine Freude mitzuerleben, wie Verstappen in diesem Jahr fahrerisch ein weiteres Niveau erreicht hat.»

Horner kommt nochmals auf die Vorkommnisse vom vergangenen Jahr zurück: «Die letzte Saison kam mir vor wie ein Schwergewichtskampf zwischen zwei Titanen. Nachdem sich dann letztlich Max durchgesetzt hat, fiel ein grosser Teil des Erwartungsdrucks von ihm ab, das hatte ich vorher schon nach dem ersten Titel von Sebastian Vettel erlebt.»

«Heute fährt Max in der Form seines Lebens, absolut überragend. Und auch das ganze Team arbeitet 2022 auf extrem hohem Niveau. Alle dürfen sehr stolz sein auf ihre Arbeit.»



Aber noch ist die Saison nicht vorbei. Denn Red Bull Racing kann zum ersten Mal seit 2013 den Konstrukteurs-Pokal gewinnen. Der 48-jährige Engländer: «Das steht jetzt bei uns im Mittelpunkt. Acht Jahre lang kam kein anderes Team als Mercedes auch nur in die Nähe dieses Titels. Das wollen wir nun schaffen.»



Sollten Verstappen und Pérez beim kommenden Grand Prix der USA in Austin (Texas) vor den Ferrari ins Ziel kommen, ist RBR der Titel nicht mehr zu nehmen.



Aber selbst bei einem Doppelsieg von Ferrari würden die Ränge 3 und 4 reichen, damit Red Bull Racing zum fünften Mal nach 2010, 2011, 2012 und 2013 den Konstrukteurs-Pokal gewinnt.



Natürlich gibt es in Texas Dutzende von Ergebniskombinationen der Fahrer von Red Bull Racing und Ferrari. Einfach gesagt: Heute beträgt der Vorsprung von RBR 165 Punkte. Sollte dieser Vorsprung nach dem USA-GP mindestens 147 Zähler betragen, ist Red Bull Racing Champion.





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8