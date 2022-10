Max Verstappen fährt zum WM-Titel: Starke TV-Quoten

Start zum Grossen Preis von Japan in Suzuka

Die Formel 1-WM-Entscheidung zu Gunsten von Max Verstappen beim tubulenten Grand Prix von Japan brachte am Sonntag in österreichischen Fernsehen starke Quoten zu früher Stunde.

Der Grosse Preis von Japan bietet anhaltend Gesprächsstoff. Zum Einen wurde Sieger Max Verstappen (Red Bull Racing) auf Grund einer Strafe von Herausforderer Charles Leclerc (Ferrari) erst nach dem Rennen vom Gewinn seines zweiten Fahrer-WM-Titels informiert. Zum Anderen gab’s viel Unverständnis und Verärgerung über gefährliche Momente bei der Fahrzeugbergung des Ferrari von Carlos Sainz und fragwürdige Entscheidung der Rennleitung bei schwierigen Verhältnissen.

Die skurrile WM-Entscheidung lockte am Sonntagmorgen – geplanter Rennstart war um 7.00 Uhr MESZ – auch sehr viel Publikum vor die Fernsehgeräte. Im frei zugänglichen österreichischen Fernsehen wurde das Rennen dieses Mal vom Salzburger Privatsender ServusTV gezeigt.

Dort durfte man sich während zu Beginn des Rennens im Schnitt über 305.000 Zuschauer freuen. Dies entspricht einem Marktanteil von 51 Prozent. Beim Re-Start des Rennens waren es nach 9.00 Uhr europäischer Zeit 414.000 Personen (44 Prozent).

Die Analyse der Vorkommnisse nach dem Rennen und die Feierlichkeiten bei Red Bull Racing sahen später noch satte 279.000 Fans – dies bedeutet für ServusTV einen Marktanteil von 33 Prozent. Trotz der Wahl des Bundespräsidenten am gleichen Tag war ServusTV damit in Österreich am Sonntag klarer Marktführer im privaten TV-Segment.

Zur Erinnerung: In Österreich teilen sich seit 2021 ServusTV als Formel-1-Hauptrechteinhaber und der staatliche ORF die Fernsehrechte im freien Fernsehen und wechseln sich bei der Live-Berichterstattung ab. In Deutschland ist die Formel 1 bei Sky hinter die Bezahlschranke gewandert. RTL übertrug im Free-TV nur noch vier Rennen, bei stark rückläufigen Quoten.





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8