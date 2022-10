Pedro de la Rosa: Neuer Job bei Aston Martin

Der langjährige Formel-1-Fahrer Pedro de la Rosa bekommt im Grand-Prix-Rennstall von Aston Martin einen Job: Er wird Markenbotschafter und Berater in Sachen Nachwuchsförderung.

Von 2003 bis 2011 war Pedro de la Rosa für McLaren als Testfahrer an der Arbeit, ab 2013 verstärkte er jahrelang Ferrari. Insgesamt legte de la Rosa 105.288 Testkilometer in Grand-Prix-Rennwagen zurück, an 365 Tagen. Dazu kommt die Erfahrung von 105 GP-Wochenenden mit Arrows, Jaguar, McLaren, BMW-Sauber und HRT. Wenig bekannt: Nach Abschluss seiner Rennkarriere hat de la Rosa das höhere Finanzdiplom abgeschlossen.

Der Spanier, inzwischen 51 Jahre alt, hat tiefe Einblicke in die Arbeit von Top-Teams gewonnen. Und genau diese Erfahrung soll der WM-Elfte von 2006 bei seinem neuen Job einbringen – er wird sich um das Nachwuchsprogramm des Formel-1-Rennstalls von Aston Martin kümmern und ist neuer Markenbotschafter der Briten. Er kümmert sich als Sonderberater um viele Belange wie Weiterentwicklung des Teams, Kommunikation und Marketing, Kontakt mit den Medien.

Der 105fache GP-Teilnehmer de la Rosa wird zudem im kommenden Jahr bei Aston Martin einen alten Bekannten wiedersehen – seinen Kumpel Fernando Alonso. Der zweifache Weltmeister hat Ende Juli einen Mehrjahresvertrag unterzeichnet, als Nachfolger von Sebastian Vettel.

Pedro de la Rosa (bestes F1-Ergebnis: Rang 2 im Ungarn-GP 2006 hinter Jenson Button) sagt: «Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Fernando kenne ich seit vielen Jahren durch meine Arbeit bei McLaren und Ferrari. Ich habe im Laufe der Zeit zahlreiche Aspekte des Formel-1-Engagements kennengelernt, weit über den Einsatz der Rennwagen hinaus, und bringe viel Erfahrung mit. Wir können die Marke Aston Martin durch die Formel erheblich stärken.»

«Aston Martin befindet sich in einer Phase des Wachstums und Aufbaus, und es ist spannend, in dieser Zeit zum Team zu stossen.»



Aston Martin-Teamchef Mike Krack sagt: «Wir sehen Pedro als hervorragende Ergänzung unserer Mannschaft, sein Wissensschatz in zahlreichen Belangen ist Gold wert.»