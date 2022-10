Théo Pourchaire (Alfa Romeo): USA-Test, Reserve 2023

Der 19-jährige Théo Pourchaire wird im Rahmen des GP-Wochenendes in den USA (Austin/Texas) das erste Freitagtraining bestreiten. Der Franzose ist überdies als Reservefahrer 2023 bestätigt.

Am kommenden 21. Oktober fährt Théo Pourchaire für Alfa Romeo das erste freie Training auf dem Circuit of the Americas (COTA) ausserhalb von Austin (Texas), anstelle des Finnen Valtteri Bottas. Für den Franzosen, derzeit Zweiter der Formel-2-Meisterschaft hinter Felipe Drugovich, ist es der zweite Einsatz im F1-Renner und der erste an einem GP-Wochenende. Der vielverprechende Teenager hatte 2021 auf dem Hungaroring einen 2019er Alfa Romeo bewegt und dabei der Schweizer Rennmannschaft einen exzellenten Eindruck hinterlassen.

So viel Eindruck, dass Alfa Romeo auch bestätigt: Pourchaire ist 2023 offizieller Reservefahrer von Valtteri Bottas und Guanyu Zhou.

Alfa Romeo-Teamchef Fred Vasseur: «Théo hat in der Formel-2-Saison hervorragende Leistungen gezeigt, wir arbeiten im Rahmen unserer Fahrer-Akademie nun schon vier Jahre zusammen. Wir sind von seiner Entwicklung sehr angetan. Er hat den Einsatz im ersten Training von Austin verdient.»

Pourchaire sagt: «Es ist zwar mein zweiter Einsatz im GP-Renner, aber weil ich erstmals am Rennwochenende fahre, fühlt es sich wie eine Premiere an. Ich freue mich wahnsinnig auf den Einsatz.»

Im vergangenen August hatte Théo Pourchaire bestätigt, dass er 2023 wohl nicht mehr in der Formel 2 antreten werde. Théo gegenüber France Racing: «Das ist ganz sicher meine letzte Saison in der Formel 2. Eine weitere ist aus finanziellen Gründen unmöglich. Es wäre auch keine gute Lösung. Ich finde zwei Saisons in der gleichen Meisterschaft müssen für einen Fahrer reichen.»



Gut möglich, dass sich Pourchaire 2023 ganz auf die Rolle des Alfa Romeo-Reservisten konzentrieren und kein Rennen bestreiten wird, in der Hoffnung, 2024 am Start zu stehen. Valtteri Bottas besitzt einen Dreijahresvertrag (bis Ende 2024). das Abkommen mit dem Chinesen Guanyu Zhou wurde Ende September um ein Jahr verlängert, läuft also Ende 2023 aus.



Théo Pourchaire wollte 2022 Formel-2-Champion werden. Aber noch vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi hat sich der Brasilianer Drugovich zum Meister gekürt.





