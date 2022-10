Philipp Eng: Das ist Weltmeister Max Verstappen egal

In der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» hat BMW-Werksfahrer Philipp Eng über die WM-Entscheidung von Suzuka gesprochen und über eine ganz besondere Eigenart von Champion Max Verstappen.

Nach dem Grossen Preis von Japan und der WM-Entscheidung zu Gunsten des Red Bull Racing-Piloten Max Verstappen gab es viel zu analysieren, auch in der TV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV.

Dabei sagt der Salzburger Philipp Eng, BMW-Werksfahrer und Formel-1-Experte von ServusTV: «Max hatte nicht eben den besten Start in Japan, auf den Bildern sieht man sogar, wie der Ferrari von Charles Leclerc kurz die Nase vorn hat.»

«Aber wie Verstappen dann in Kurve 1 eisern die Aussenbahn hält und Leclerc so überholt, das war Weltklasse. Er hat alle Anderen im Regen alt ausschauen lassen, ist um eine halbe Minute weggefahren. Die Verhältnisse waren ihm egal – er fährt immer auf Attacke, egal ob er um drei oder um hundert Punkte vorne liegt.»

Die schwierigen Verhältnisse in Suzuka sieht der 32-jährige Eng so: «Du hast in der heutigen Formel 1 grundsätzlich zwei Probleme. Zum einen die gewaltige Gischt hinter den Fahrzeugen und zum Anderen die Tatsache, dass der Regenreifen nicht gut genug funktioniert. Die Teams werden dadurch gezwungen, früh auf den Intermediate-Reifen zu wechseln. Wenn dem nicht so wäre, könnten die Rennen sicherer abgewickelt werden.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (dNL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8