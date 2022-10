Lewis Hamilton, George Russell: Fehler von Mercedes

Lewis Hamilton in Japan

Mercedes-Benz hat beim Grossen Preis von Japan nicht wie erwünscht abgeschnitten: Lewis Hamilton Fünfter, George Russell Neunter. Chefingenieur Andrew Shovlin gibt Fehler zu.

Im Regen von Suzuka am ersten Trainingstag zeigte Mercedes-Benz eine eindrucksvolle Leistung: George Russell vor Lewis Hamilton im zweiten Training. Daher waren die Hoffnungen der Mercedes-Fans gross, als klar wurde, dass der WM-Lauf von Japan zu einem Regenrennen würde. Aber am Ende sprangen für Superstar Hamilton und den verlässlichen Russell nur die Ränge 5 und 9 heraus. Was ist passiert?

In seiner Nachbetrachtung des WM-Laufs sagt Andrew Shovlin, der leitenden Ingenieur des Formel-1-Rennstalls von Mercedes-Benz: «Zunächst einmal haben wir uns dazu entschlossen, mit – gemessen an der Konkurrenz – viel Abtrieb zu fahren. Wir glaubten, dass sich dies in einem Regenrennen bezahlt machen würde.»

«Wie sich dann herausstellte, konnte im Grand Prix der verstellbare Heckflügel nie flach gestellt werden. Damit wurde es für unsere Piloten sehr schwierig, einen Gegner zu überholen. Rückblickend hätten wir die Autos auf weniger Abtrieb und damit mehr Top-Speed trimmen müssen.»

«Das ist etwas, woran wir für das nächstjährige Auto arbeiten sollten – wir brauchen mehr Abtrieb vom Fahrzeug, so dass wir mit weniger steil gestellten Flügeln fahren können.»

«Auch beim Boxenstopp ist nicht alles ideal verlaufen», so der 48-jährige Ingenieur weiter: «Wir hätten nicht beide Fahrer unmittelbar nacheinander abfertigen, sondern mit George eine Runde warten sollen. Diese eine Runde mit freier Fahrt wäre für ihn die bessere Lösung gewesen. Das hat Russell Plätze gekostet, die er mühsam zurückholen musste. Aber wir glaubten, dass der Zeitverlust auf Regenreifen zu gross wird, so dass wir beide Fahrer für Intermediates an die Box holten.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8