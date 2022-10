Max Verstappen: Keine Entwicklung seines Autos mehr

Der Red Bull Racing RB18 von Weltmeister Max Verstappen wird nicht weiter entwickelt. Das hat der leitende Techniker Rob Marshall bestätigt. Die letzte Evo-Stufe kam zum Grossen Preis von Singapur.

Der Niederländer Max Verstappen hat mit seinem Sieg beim Grossen Preis von Japan seinen zweiten Fahrer-WM-Titel sichergestellt. Der Vorsprung von Red Bull Racing im Konstrukteurs-Pokal ist gross genug, um in aller Wahrscheinlichkeit den fünften Titel bei den Rennställen zu erobern (nach 2010–2013).

Das erfolgreiche Modell RB18 (14 Siege in 18 WM-Läufen) wird nur noch im Detail weiterentwickelt. Dies hat der leitende Techniker Rob Marshall im Podcast F1 Nation bestätigt. Der Engländer sagt: «Wir haben inzwischen komplett auf die Entwicklung des nächstjährigen Rennwagens umgestellt. Es kommen noch einige kleine Veränderungen, aber ein so markanter Schritt wie zum Singapur-GP ist nicht geplant.»

Für den Nacht-GP von Singapur (gewonnen von Sergio Pérez) brachte RBR einen modifizierten Boden. Der leitende Ingenieur Paul Monaghan: «Wir wussten, das wir den Boden im letzten WM-Teil optimieren wollten. Nachdem wir bei den drei Rennen unmittelbar hintereinander in Spa-Francorchamps, Zandvoort und Monza keine Schäden an den Böden hatten, konnte wir das schon in Singapur tun.»



«Bei der Einführung neuer Teile spielt eine grosse Rolle, wie es mit Ersatzteilen aussieht. Dann müssen wir abklären, wie es beim Abwägen von Aufwand und Ertrag steht. Brauchst du ein bestimmtes Teil als stattliche Verbesserung der Leistungsfähigkeit oder ist es eher eine Ergänzung? Ferner muss du herausfinden, welche Kosten bei der Produktion und bei der Zustellung an den Rennplatz entstehen.»



«Ebenfalls ein Faktor: Gerade bei der neuen Rennwagen-Generation könntest du Entwicklungen ans Auto bringen, welche dir für nächste Jahr helfen. Aber will man sich, sagen wir bei einem Einsatz des neuen Teils im Rahmen des WM-Finales in Abu Dhabi, von den Gegnern wirklich schon in die Karten gucken lassen? Das sind alles Faktoren, die bei einer solchen Entscheidungsfindung eine Rolle spielen.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8