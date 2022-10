Sebastian Vettel: «Auch Könige werden vergessen»

Der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel weiss, wie schnelllebig die Königsklasse ist. Der Aston Martin-Fahrer sagt: «Ich wäre nicht beleidigt, wenn sie die Menschen nicht an mir erinnern werden.»

Der Grosse Preis von Abu Dhabi 2022 am 20. November wird der letzte WM-Lauf von Sebastian Vettel sein, dann tritt er von der Formel-1-Bühne. Als er Ende Juli seinen Rücktritt bestätigt hat, wurde der 35-jährige Deutsche gewürdigt, so mancher Satz hiess da: «Vettel wird nicht vergessen.»

Nur: Sebastian denkt da völlig anders, wie er in der Aston Martin-Interviewserie Undercut erklärt: «Ich habe einmal jemanden sagen hören: ‘An dich wird man sich noch lange erinnern, weil die Leute dich nicht vergessen werden.’ Aber lass mich das mal sagen: Das Vereinigte Königreich hat einen neuen König, aber er ist nicht der erste König Charles, nicht wahr? Es gab zwei weitere vor ihm. Erinnerst du dich an sie? Wahrscheinlich nicht. Es wird ein Punkt kommen, an dem sich niemand mehr an mich erinnern wird. Nichts währt ewig.»

Schon gar nicht in der Formel 1. Ich weiss noch, wie die Leute nach dem Rücktritt von Michael Schumacher Ende 2006 sagten: «Ach, was werden wir Schumi im kommenden März in Melbourne vermissen!» Und was ist 2007 passiert? Wir hatten sofort ein tolles Duell des McLaren-Duos Lewis Hamilton und Fernando Alonso, Kimi Räikkönen gewann seinen ersten Grand Prix mit Ferrari, und wer war ein Wochenende lang kein Thema? Michael Schumacher.

Sebastian Vettel vertieft: «Die Leute können entscheiden, ob sie sich an mich erinnern wollen, aber ich wäre nicht beleidigt, wenn sie es nicht täten. Es ist nicht so wichtig für mich, wie man sich an mich erinnert.»

«Ich versuche immer, Erfolg zu haben, auch wenn mir das nicht immer gelingt. Aber vor allem versuche ich stets, die Menschen mit Respekt zu behandeln und nett zu sein. Wenn es das ist, was die Leute von mir in Erinnerung behalten, dann würde mich das glücklich machen.»





