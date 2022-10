Brown nimmt FIA in Schutz: «Unglaublich kooperativ»

Im Budgetstreit um Red Bull Racing nimmt Zak Brown den in der Kritik stehenden Automobil-Weltverband FIA in Schutz. Allerdings sind die kommenden Wochen entscheidend.

Im Budgetstreit der Formel 1 hat der Automobil-Weltverband FIA bislang eine recht unglückliche Figur abgegeben. Zunächst sickerten Verstöße von Red Bull Racing und Aston Martin bereits im Vorfeld der Veröffentlichung der Überprüfung durch.

Dann hielt die FIA den eigenen Zeitplan nicht ein und verschob die Veröffentlichung um ein paar Tage. Nun weiß die F1-Welt, dass es bei Red Bull Racing einen Verstoß gegen den Budgetdeckelt gegeben hat – wie groß der ist und welche Strafe es gibt, das ist aber weiterhin unklar. In Sachen Transparenz blieb das Handeln der FIA eher überschaubar,

Die Kritik ist groß. McLaren-Boss Zak Brown nimmt die FIA aber auch in Schutz. «Ich denke, es geht jetzt darum, wie (die FIA) es in Zukunft handhaben wird», sagte Brown bei «Racer».

«Jeder sagt: 'Nun, sie haben keine Transparenz gezeigt', aber es ist noch nicht vorbei. Ich denke, wir können sie nicht nach ihrer Transparenz beurteilen... es war gut, dass sie gesagt haben 'es kommt nicht am Mittwoch, es kommt am Montag'», so Brown.

«Transparenz bedeutet nicht unbedingt 'ich gebe euch morgen alle Antworten', sondern 'ich gebe euch Einblick in das, was kommt'. Ich denke, wir sind noch nicht fertig und es ist zu früh, sie zu beurteilen, bevor wir die endgültigen Ergebnisse sehen», sagte Brown.

Sein Lob: «Die FIA hat sich unglaublich kooperativ, kommunikativ und klar verhalten. Und wenn irgendetwas unklar war, waren die Teams verpflichtet, nachzufragen. Die FIA hat bei der Kostendeckelung wirklich gute Arbeit geleistet, und man kann zu ihnen gehen und sie alles fragen - 'ist dies inbegriffen, ist dies nicht inbegriffen?‘»

Doch jetzt gilt es. Denn «wenn man das Budget überschreitet, dann überschreitet man das Budget. Und das muss schnell und transparent gehandhabt werden.»

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8