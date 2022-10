Haas-Cockpit: Nico Hülkenberg intensiviert Training

Nico Hülkenberg gilt als Kandidat für das Cockpit von Haas. Jetzt verriet der Deutsche, dass er sich körperlich auf eine mögliche Chance vorbereitet.

Nico Hülkenberg bringt sich vorsorglich schon mal in Stellung: Der Deutsche hat kürzlich die Intensität seines Trainings erhöht. Hülkenberg gilt seit Wochen als Kandidat für das noch nicht besetzte Haas-Cockpit für 2023. Bei einigen Medien wird er sogar als Favorit auf den Platz gehandelt, gemeinsam mit dem aktuellen Stammpiloten Mick Schumacher.

Als Ersatzfahrer wie jetzt bei Aston Martin habe er nicht so intensiv trainiert wie früher oder zu Beginn seiner Laufbahn, auch weil man nur in Notsituationen zum Einsatz komme, um jemanden zu ersetzen, sagte der 35-Jährige in einem Interview auf dem Youtube-Kanal von Lissie Mackintosh.

Und erklärte: «Aber wer weiß, vielleicht ergibt sich ja eine Gelegenheit für 2023 oder in der Zukunft. Deshalb habe ich kürzlich die Intensität meines Trainings wieder erhöht.»

Hülkenberg kündigte an, am kommenden Rennwochenende in Austin vor Ort zu sein. Und er verriet: «Es gibt Phasen, in denen man den Wettbewerb, die Präsenz in der Startaufstellung, das Adrenalin eines Formel-1-Rennens vermisst.»

Hülkenberg absolvierte zuletzt 2019 eine komplette Saison in der Formel 1. Zuletzt kam er in den ersten beiden Rennen des Jahres zum Einsatz, als er den an Corona erkrankten Sebastian Vettel ersetzte.

