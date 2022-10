Wie Mick Schumacher von Kevin Magnussen profitiert

Der Teamkollege ist bekanntlich der erste Gegner. Manchmal ist er sogar ein harter Rivale, bisweilen sogar ein Feind. Bei Haas ist das in dieser Saison anders, denn Kevin Magnussen hat sich verändert.

Der Däne hat Mick Schumacher bei dessen Entwicklung in dieser Saison stark unterstützt. Der positive Effekt sei «ziemlich groß», sagte Ayao Komatsu, der leitende Renningenieur bei Haas. «Als Kevin bei den Tests wieder ins Auto stieg, war er ein ganz anderer Mensch als vor zwei Jahren», sagte Komatsu.

«Er ist so offen und schätzt die Herausforderung, und er ist auch sehr offen, Informationen zu teilen. Mick hat also sehr davon profitiert, diese Referenz zu haben», so Komatsu.

Spannungen zwischen beiden Fahrern gibt es keine, wie Komatsu bestätigte. Aber dafür natürlich einen gesunden Wettbewerb: «Wie ich schon sagte: Als Kevin zurückkam, genoss er diese neue Chance sehr. Und er hat sich sehr gut geschlagen. Aber natürlich brauchen wir zwei Fahrer, die sich gegenseitig pushen. Man will nicht, dass ein Fahrer immer drei Zehntel hinter seinem Teamkollegen liegt. Wir brauchen einen Konkurrenten innerhalb des Teams, und Mick hat sich seit Montreal und Silverstone weiterentwickelt. Das ist wirklich großartig. Wir wollen, dass sich beide Fahrer gegenseitig pushen und das Team vorantreiben, und genau das passiert. Auch hier bewegen wir uns also weiter in diese Richtung. »

Auch mental hat sich Schumacher weiterentwickelt. «Er war immer nahe dran, in die Punkte zu fahren, aber er hat es nicht geschafft», sagte Komatsu: «Als er dann in Silverstone in die Punkteränge fuhr, war das ein großer Schritt. Er hat sich dieses Jahr sehr verbessert.»

Das kommt nicht von ungefähr, denn Schumacher sei «ein sehr harter Arbeiter. Er sitzt immer mit seinen Ingenieuren zusammen und versucht zu verstehen, was er falsch gemacht hat und wo er sich verbessern kann.»

Komatsu weiter: «Nach anderthalb Saisons, seit seinem Debüt, hat es angefangen, sich auszuzahlen. Das gibt ihm Selbstvertrauen und das ist der positive Kreislauf.»

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8