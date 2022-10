BMW: Darum ist die Formel 1 im Moment kein Thema

Mit dem Audi-Einstieg in die Formel 1 mehren sich auch Gerüchte, dass BMW eine Rückkehr anstreben könnte. Das sagt BMW-Motorsportchef Andreas Roos.

Mercedes ist bereits in der Formel 1 am Start, Audi kommt in die Motorsport-Königsklasse und Porsche hat die Hoffnung zumindest noch nicht aufgegeben – und was ist mit BMW? Die Münchner werden so schnell nicht in die Formel 1 zurückkehren.

«Das ist aktuell kein Thema», sagte BMW-Motorsportchef Andreas Roos SPEEDWEEK.com. Ein Grund ist die Unternehmensstrategie: «Wir sagen ganz klar, dass unser Motorsport-Programm im Parallelflug zu unseren Straßenprodukten sein muss.»

Ein aktuelles Beispiel ist der zuletzt vorgestellte BMW XM mit V8-Hybrid, «ihn gibt es parallel zu unserem LMDh-Fahrzeug, das auch einen V8-Hybrid hat. Wir laden also jetzt schon die Marke über den Motorsport auf, und nicht erst 2026, wo sich die Welt sich vielleicht schon wieder ganz anders dreht.»

BMW setzt voll auf das LMDh-Projekt mit IMSA, WEC und Le Mans. Die Formel 1 wiederum setzt ab 2026 auf ein neues Reglement, das die Tür für Audi geöffnet hat. Man wolle bei BMW aber serienrelevant unterwegs sein, dass man schaue, was zu den Serienprodukten passe, so Roos.

«Das (V8-Hybrid)-Antriebskonzept wird man auch in Zukunft das eine oder andere Mal sehen, das passt perfekt in unseren Übergang in die vollelektrische Welt. 2026 mit einem Hybrid zu kommen, den wir jetzt schon fahren können – da ist LMDh die bessere Variante», so der BMW-Motorsportchef.

Roos weiter: «Das LMDh-Fahrzeug sieht sehr stark nach einem BMW aus und nicht nach einem weiteren Prototyp. Man soll erkennen, dass es ein Produkt von BMW sein soll. Und das Produkt soll dann auch einen Bezug zur Straße haben.»

