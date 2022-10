Martin Brundle: «Es ging nur um‘s Überleben»

Martin Brundle begleitet als TV-Experte seit Jahren die Formel 1. Er verrät, dass er selbst als aktiver Fahrer sehr viel Glück hatte und es früher nur um’s Überleben ging.

Martin Brundle kennt die böse Seite der Formel 1, die hässliche. Die Motorsport-Königsklasse mit heftigen Unfällen, und die ebenso heftigen Folgen. Er selbst erlebte auch welche.

«Ich habe drei Unfälle überlebt, die ich wahrscheinlich nicht hätte überleben sollen», sagte er dem GQ Magazin. Er habe Glück gehabt, sagte er: «Und wenn man sich den Unfall von Ayrton 1994 in Imola ansieht, haben wir alle viel schlimmere Unfälle überlebt. Er hatte einfach so viel Pech», sagte Brundle.

«Ich glaube an das Schicksal bei solchen Dingen. Aber nein, ich glaube nicht, dass man jemals Angst haben muss», so Brundle, der von 1984 bis 1996 in der Formel 1 fuhr und heute als TV-Experte arbeitet.

«Haben Sie jemals gesehen, wie Mark Webber Fernando Alonso in Eau Rouge außen herum überholt hat? Das ist wahrscheinlich eines der mutigsten Dinge, die ich je in einem Formel-1-Auto gesehen habe. Aber nein, man darf keine Angst haben», betont Brundle.

Die Herausforderungen hätten sich geändert, sagt der Brite. «Die Autos sind weniger furchterregend. Zu Zeiten von Stirling [Moss] hatte man Glück, wenn man das Jahr überlebte. Es ging um's Überleben und darum zu hoffen, dass man aus dem Auto geschleudert wird. Dann kamen die schrecklichen Jahre mit Verbrennungen, zerschmetterten Beinen, eingeschlagenen Köpfen und all diesen Dingen. Und ich hatte Glück, dass ich ein paar Unfälle überlebt habe. Aber es hat sich geändert. Die Autos und die Strecken sind viel sicherer geworden.»

Und die heutigen Fahrer? «Ich sehe, wie engagiert sie sind, sehe, wie super fit sie sind und wie hart sie arbeiten. Und sie sind mutig.»

